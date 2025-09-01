onedio
Sunucunun Paniği Ekrana Yansıdı: Ünlü Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı!

Merve Ersoy
02.09.2025 - 00:04

Ünlü oyuncu Burcu Binici, canlı yayında bayıldı! Cümlesini tamamlayamadan baygınlık geçiren Binici'nin yere yığıldığı anlar canlı yayına yansıdı. Sunucu Melis Hazal Karagöz, hemen yayının kesilmesini istedi. Burcu Binici'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Burcu Binici, geçtiğimiz ay Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili Anadolu Ateşi'nde dans ettiği döneme ait anısıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, CNBC-e'de yayınlanan art-e programının canlı yayınında bayıldı.

Oyuncu Burcu Binici, canlı yayında konuşma yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak bayıldı.

Konuşması yarım kalan Burcu Binici, sözlerini tamamlayamadan herkesi korkutarak yere yığıldı. Sunucu Melis Hazal Karagöz, o anların ardından paniğe kapılarak yayının kesilmesini istedi.

CNBC-e'den yapılan açıklamada, 'Bugün art-e programında konuğumuz olan Burcu Binici canlı yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşamıştır. Sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale hemen yapılmış olup Binici’nin sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Burcu Binici ise, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu sebebiyle baygınlık yaşadığını belirten Binici, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

