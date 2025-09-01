Sunucunun Paniği Ekrana Yansıdı: Ünlü Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici, canlı yayında bayıldı! Cümlesini tamamlayamadan baygınlık geçiren Binici'nin yere yığıldığı anlar canlı yayına yansıdı. Sunucu Melis Hazal Karagöz, hemen yayının kesilmesini istedi. Burcu Binici'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Burcu Binici, geçtiğimiz ay Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili Anadolu Ateşi'nde dans ettiği döneme ait anısıyla gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu Burcu Binici, CNBC-e'de yayınlanan art-e programının canlı yayınında bayıldı.
Oyuncu Burcu Binici, canlı yayında konuşma yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak bayıldı.
Burcu Binici ise, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
