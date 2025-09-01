Halk TV’de Sürpriz Ayrılık: İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Ayrıldı

T24'e açıklama yapan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını ve henüz bir kanalla anlaşmadığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, 'Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu' ifadelerini kullandı.

2022 yılında FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan ve sabah kuşağının sevilen yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya çeşitli kanallardan teklif aldığını ve şu an için değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyerek sosyal medyada yer alan 'Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından biriyle anlaştığı' yönündeki iddiaları yalanladı.