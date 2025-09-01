onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Halk TV’de Sürpriz Ayrılık: İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Ayrıldı

Halk TV’de Sürpriz Ayrılık: İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 12:54

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programından ayrılarak kanalla yollarını ayırdı. Yaz tatilinin ardından ekranlara dönmeyen Küçükkaya, T24'e yaptığı açıklamada kararın 'karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar' olduğunu belirtti.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/ismail-kucuk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, Halk TV ile yollarını ayırdı.

3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, Halk TV ile yollarını ayırdı.

T24'e açıklama yapan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını ve henüz bir kanalla anlaşmadığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, 'Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu' ifadelerini kullandı. 

2022 yılında FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan ve sabah kuşağının sevilen yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya çeşitli kanallardan teklif aldığını ve şu an için değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyerek sosyal medyada yer alan 'Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından biriyle anlaştığı' yönündeki iddiaları yalanladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın