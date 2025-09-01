Tele1'in Ekranı Karartıldı: 5 Günlük Yayın Durdurma Cezası Başladı
Tele1 ekranları, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece karartıldı. RTÜK'ün aldığı karara göre Tele1, 5 gün boyunca kapalı olacak. RTÜK, 24 Temmuz'da TELE1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.
Alınan karara Ankara 23. İdari Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Fakat bu karar daha sonra iptal edilmişti.
Tele1, 5 gün süreyle kapalı olacak.
Tele1 Neden Kapatıldı?
