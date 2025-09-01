Tele1'in Ekranı Karartıldı: 5 Günlük Yayın Durdurma Cezası Başladı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı katıldığı bir programda Tele1'in neden kapatıldığını açıklamıştı. RTÜK'ün Tele 1'e “4 Soru 4 Yanıt” adlı programda Merdan Yanardağ'ın yaptığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” açıklaması nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verildiği açıklanmıştı.

Tele 1, bir yıl içinde aynı cezası alması durumunda lisans iptaliyle karşı karşıya kalmıştı. Tele 1 kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak bu karar da iptal edildi.