Tele1'in Ekranı Karartıldı: 5 Günlük Yayın Durdurma Cezası Başladı

Dilara Bağcı
01.09.2025 - 07:14

Tele1 ekranları, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece karartıldı. RTÜK'ün aldığı karara göre Tele1, 5 gün boyunca kapalı olacak. RTÜK, 24 Temmuz'da TELE1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.

Alınan karara Ankara 23. İdari Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Fakat bu karar daha sonra iptal edilmişti.

Tele1, 5 gün süreyle kapalı olacak.

Tele1 ekranları, 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece karartıldı. RTÜK'ün 24 Temmuz tarihinde aldığı karara göre, Tele1 ekranları 5 gün boyunca karartılacak. 

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün verdiği bu cezaya yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, 27 Ağustos'da iptal edildi.

Tele1 Neden Kapatıldı?

RTÜK üyesi İlhan Taşçı katıldığı bir programda Tele1'in neden kapatıldığını açıklamıştı. RTÜK'ün Tele 1'e “4 Soru 4 Yanıt” adlı programda Merdan Yanardağ'ın yaptığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” açıklaması nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verildiği açıklanmıştı.

Tele 1, bir yıl içinde aynı cezası alması durumunda lisans iptaliyle karşı karşıya kalmıştı. Tele 1 kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak bu karar da iptal edildi.

