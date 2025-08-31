onedio
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Saldırısında Yaşamını Yitirdi

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Saldırısında Yaşamını Yitirdi

01.09.2025 - 00:27

İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, operasyonun Hamas’a yönelik en kritik darbelerden biri olduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırının Hamas’ın askeri yapılanmasına ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Filistin kaynakları ise saldırının yoğun sivil kayıplara da yol açtığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı X hesabından açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabında Ebu Ubeyde’nin fotoğrafını kırmızı bir çarpı işaretiyle paylaşarak Hamas sözcüsünün “cehenneme gönderildiğini” belirtti. Katz, Gazze’ye yönelik operasyonların süreceğini ve daha fazla üst düzey Hamas yetkilisinin hedef alınacağını söyledi. İsrail ordusu da X üzerinden yaptığı açıklamada Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü duyurdu. Paylaşımda, “Ebu Ubeyde artık yalanlarını, propagandasını ve terörünü sürdüremeyecek” ifadeleri kullanıldı. Saldırının, İsrail güvenlik servisi Şin-Bet’in Ebu Ubeyde’nin yerini tespit etmesinin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Hamas henüz bu haberi doğrulamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Gazze’deki saldırının Ebu Ubeyde’yi hedef aldığını söylemişti. İsrail basını ise ordunun operasyonda yüksek isabetli bombalar kullandığını aktardı.

Gazze’yi 29 Ağustos Cuma günü “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi kapsamında kentin dış mahallelerine yönelik hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor. Hamas ise Ebu Ubeyde’nin öldüğünü henüz doğrulamadı.

