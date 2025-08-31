Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Saldırısında Yaşamını Yitirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Gazze’deki saldırının Ebu Ubeyde’yi hedef aldığını söylemişti. İsrail basını ise ordunun operasyonda yüksek isabetli bombalar kullandığını aktardı.

Gazze’yi 29 Ağustos Cuma günü “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi kapsamında kentin dış mahallelerine yönelik hava ve topçu saldırılarını sürdürüyor. Hamas ise Ebu Ubeyde’nin öldüğünü henüz doğrulamadı.