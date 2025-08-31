Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Saldırısında Yaşamını Yitirdi
İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, operasyonun Hamas’a yönelik en kritik darbelerden biri olduğunu belirtti.
Açıklamada, saldırının Hamas’ın askeri yapılanmasına ciddi zarar verdiği ifade edildi.
Filistin kaynakları ise saldırının yoğun sivil kayıplara da yol açtığını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı X hesabından açıkladı.
Hamas henüz bu haberi doğrulamadı.
