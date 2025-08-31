Instagram Reklamların Kaldırılabileceği Ücretli Yeni Abonelik Sistemini Duyurdu
Sosyal medyada gezinirken keyifimizi bölen şeyler zaman zaman ekranımıza gelen alakasız reklamlar oluyor. Bazen bıktırıcı hale gelen reklamlar hem X'te hem Facebook'ta hem de Instagram'da kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.
Instagram ise bu konuya yeni bir çözümle geldi. Ücretli abonelik sistemiyle Instagram artık reklamsız kullanılabilecek
Instagram yeni bir abonelik sistemi duyurdu.
7.99 Euro vererek Instagram'ı reklamsız kullanabileceksiniz.
