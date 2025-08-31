onedio
Instagram Reklamların Kaldırılabileceği Ücretli Yeni Abonelik Sistemini Duyurdu

Hakan Karakoca
31.08.2025 - 20:40

Sosyal medyada gezinirken keyifimizi bölen şeyler zaman zaman ekranımıza gelen alakasız reklamlar oluyor. Bazen bıktırıcı hale gelen reklamlar hem X'te hem Facebook'ta hem de Instagram'da kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. 

Instagram ise bu konuya yeni bir çözümle geldi. Ücretli abonelik sistemiyle Instagram artık reklamsız kullanılabilecek

Instagram yeni bir abonelik sistemi duyurdu.

Aylık 2 milyar aktif kullanıcı ve günlük 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyla Instagram, dünya çapında en popüler sosyal medya platformlarının başında geliyor. Bu kadar üyenin ücretsiz olarak üye olabildiği sitede gördüğümüz reklamlar ise zaman zaman hepimizi bıktırıyor. 

Instagram da reklamdan bıkan kullanıcılarına yeni bir abonelik modeli sunuyor.

7.99 Euro vererek Instagram'ı reklamsız kullanabileceksiniz.

Instagram kullanıcılarını duyurduğu yeni abonelik sisteminde reklamsız bir Instagram deneyimi vaat ediyor. Bunun için istenen ücret ise 7.99 Euro. Güncel kur ile Türkiye'den bir kullanıcı yaklaşık 384 TL vererek Instagram'ı ücretsiz kullanabilecek.

