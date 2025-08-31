ABD'de Görev Yapan Türk Bilim İnsanı Dr. Furkan Dölek'ten 4 Gündür Haber Alınamıyor
ABD’ye araştırma görevi için giden Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür haber alınamıyor. Genç doktora ulaşılamaması ailesini endişeye sevk etti. Adana’daki Dölek ailesi, oğullarından gelecek güzel bir haberi umutla bekliyor. Yetkililerden yardım talep ediliyor.
Dölek'in çalıştığı kurumda uzun süredir mobbinge uğradığı öğrenildi.
Dünyaca ünlü ve saygın araştırma merkezlerinde görev almıştı.
Usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge uğradığı söylenmişti, gözaltına alındı.
Dr. Furkan Dölek'in ailesi yetkililerden yardım bekliyor.
Uğradığı haksızlıklara sosyal medyadan tepki göstermişti.
