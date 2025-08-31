onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'de Görev Yapan Türk Bilim İnsanı Dr. Furkan Dölek'ten 4 Gündür Haber Alınamıyor

ABD'de Görev Yapan Türk Bilim İnsanı Dr. Furkan Dölek'ten 4 Gündür Haber Alınamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 17:20

ABD’ye araştırma görevi için giden Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür haber alınamıyor. Genç doktora ulaşılamaması ailesini endişeye sevk etti. Adana’daki Dölek ailesi, oğullarından gelecek güzel bir haberi umutla bekliyor. Yetkililerden yardım talep ediliyor.

Dölek'in çalıştığı kurumda uzun süredir mobbinge uğradığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü ve saygın araştırma merkezlerinde görev almıştı.

Dünyaca ünlü ve saygın araştırma merkezlerinde görev almıştı.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun tam bursuyla yurt dışına gönderildi. Doktorasını İsviçre’de bitiren Dölek, 2023’te akademik çalışmalarını sürdürmek üzere ABD’deki Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edildi. Ayrıca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın saygın araştırma merkezlerinde de görev aldı.

Usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge uğradığı söylenmişti, gözaltına alındı.

Usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge uğradığı söylenmişti, gözaltına alındı.

İddiaya göre Dr. Furkan Dölek, görev yaptığı laboratuvarlarda veri uzmanı olarak bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını fark etti. Bu durumu ABD Enerji Bakanlığı’na rapor etmesinin ardından yoğun baskı ve mobbinge uğradığı, sonrasında ise görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Dört gün önce gözaltına alındığı iddia edilen Dölek’ten, o günden bu yana haber alınamıyor.

Dr. Furkan Dölek'in ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

Dr. Furkan Dölek'in ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

Ailenin iddiasına göre Dr. Dölek’in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech’ten çıkış belgesi de verilmedi. Sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüşe başlayan bilim insanı, 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı. Oğlunun hayatından endişe ettiklerini söyleyen anne Zuhal Dölek, '1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti. Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada'ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Oğlum çok değerli bir bilim insanı.' diyerek gözyaşı döktü ve yetkililerden yardım istedi.

Uğradığı haksızlıklara sosyal medyadan tepki göstermişti.

Uğradığı haksızlıklara sosyal medyadan tepki göstermişti.

Yaşadıklarını daha önce sosyal medya üzerinden paylaşan Dr. Furkan Dölek, “Kurumlara, elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı.' sözleriyle resmi ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Dölek, ihbar sonrası korunmak yerine cezalandırıldığını belirterek, 'Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın