ABD'de Görev Yapan Türk Bilim İnsanı Dr. Furkan Dölek'ten 4 Gündür Haber Alınamıyor

Yaşadıklarını daha önce sosyal medya üzerinden paylaşan Dr. Furkan Dölek, “Kurumlara, elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı.' sözleriyle resmi ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Dölek, ihbar sonrası korunmak yerine cezalandırıldığını belirterek, 'Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok.” ifadelerini kullandı.