Kırmızı Bültenle Aranan Eski Süper Lig Futbolcusunun Eşi Interpol Tarafından Yakalandı
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila’nın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Kosta Rika’da kuyumcularda gerçekleştirilen silahlı soygunlarla bağlantılı olan Ojeda Avila, Interpol tarafından Kolombiya’da yakalandı. Avila'nın nitelikli soygun ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla arandığı öğrenildi.
2016-2018 yılları arası Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından yakalandı.
Kolombiya'dan Kosta Rika'ya teslim edildi.
