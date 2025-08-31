Kırmızı Bültenle Aranan Eski Süper Lig Futbolcusunun Eşi Interpol Tarafından Yakalandı

Oje Avila'nın Kosta Rika’nın Escazu bölgesindeki kuyumcularda gerçekleşen silahlı soygunlarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Interpol raporuna göre Meksika vatandaşı olan Ojeda Avila, Kosta Rika’da nitelikli soygun ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla aranıyordu. Yapılan açıklamaya göre, ‘Los Mazos’ adıyla bilinen ve çoğunlukla Meksikalılardan oluşan bir çete kuyumculara silahlı soygun gerçekltirip yüksek değerli mücevherleri çalıyordu. Ojeda Avila’nın da bu çeteye üye olduğu belirlendi.