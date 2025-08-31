onedio
Kırmızı Bültenle Aranan Eski Süper Lig Futbolcusunun Eşi Interpol Tarafından Yakalandı

Dilara Şimşek
31.08.2025 - 13:08

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila’nın kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Kosta Rika’da kuyumcularda gerçekleştirilen silahlı soygunlarla bağlantılı olan Ojeda Avila, Interpol tarafından Kolombiya’da yakalandı. Avila'nın nitelikli soygun ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla arandığı öğrenildi.

Kaynak

2016-2018 yılları arası Trabzonspor forması giyen Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından yakalandı.

Oje Avila'nın Kosta Rika’nın Escazu bölgesindeki kuyumcularda gerçekleşen silahlı soygunlarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Interpol raporuna göre Meksika vatandaşı olan Ojeda Avila, Kosta Rika’da nitelikli soygun ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla aranıyordu. Yapılan açıklamaya göre, ‘Los Mazos’ adıyla bilinen ve çoğunlukla Meksikalılardan oluşan bir çete kuyumculara silahlı soygun gerçekltirip yüksek değerli mücevherleri çalıyordu. Ojeda Avila’nın da bu çeteye üye olduğu belirlendi.

Kolombiya'dan Kosta Rika'ya teslim edildi.

Ojeda Avila 28 Ağustos Perşembe gecesi Kolombiya'da gözaltına alındı. Futbolcu eşi sosyal medya hesabından Kolombiya'da fotoğraflar paylaşarak kendisini ele verdi. 

Avila, Kolombiya'dan Kosta Rika'ya teslim edildi.

Dilara Şimşek
