Mars’ın İçinde Ne Olduğu Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 12:05

İngiltere’de Imperial College London’dan bilim insanları Mars’a inceleme yaptı. İncelenen veriler arasında sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpması verileri incelendi. Araştırmacılar NASA’nın ‘InSight’ aracıyla elde edilen sismik verilerden Mars’ın içinde ne olduğunu ortaya çıkardı.

Mars'ın içinde ne var?

Bilim insanları bu sorunun yanıtını verdi... İngiltere’de Imperial College London’dan bilim insanları Mars’ın içinde ne olduğunu araştırdı. Bu araştırmayla birlikte sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpmasının verileri incelendi. Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu ortaya çıktı.

Bu parçaların ise gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu kaydedildi.

Güneş Sistemi ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya’da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu.

Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir ‘zaman kapsülü’ gibi günümüze kadar korunabildi.

Mars'taki bulgular hem Venüs hem Merkür'ün iç yapısını anlamak için önemli.

Araştırmacılar, Dünya’nın Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğunu dile getirdi. Mars’taki bulguların, hem Venüs hem de Merkür’ün iç yapısını anlamak adına önemli bir karşılaştırma fırsatı sağladığını belirten uzmanlar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor” açıklamasını yaptı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
