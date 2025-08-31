Mars’ın İçinde Ne Olduğu Açıklandı
Mars'ın içinde ne var?
Güneş Sistemi ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı.
Mars'taki bulgular hem Venüs hem Merkür'ün iç yapısını anlamak için önemli.
