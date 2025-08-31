Mars’ın İçinde Ne Olduğu Açıklandı

Bilim insanları bu sorunun yanıtını verdi... İngiltere’de Imperial College London’dan bilim insanları Mars’ın içinde ne olduğunu araştırdı. Bu araştırmayla birlikte sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpmasının verileri incelendi. Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu ortaya çıktı.

Bu parçaların ise gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu kaydedildi.