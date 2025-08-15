NASA Astronotu Maaşını Açıkladı! Sanıldığı Kadar Yüksek Değil: "Devlet Memurluğu Kadar..."
Hangimiz çocukken astronot olma hayali kurmadık ki? Dünya'ya bir de uzay boşluğundan bakmak hepimizin hayaliydi. Hayalini kurduğumuz bu meslek aslında sanıldığı kadar kolay değil. Astronotlar uzaya Dünya'nın manzarasına bir göz atmak için gitmiyor elbette. Önemli araştırmalar yapıp bilinmeyeni aydınlatmak, Dünya'nın geleceğine ve bilime yön vermek en baş görevlerden biri. Peki astronot maaşı ne kadar? Hiç düşündünüz mü? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız cevabı içeriğimizde! Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronot maaşını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astronot olmak pek çok kişinin hayali. Ancak bu mesleğin tehlikeli ve zor görevleri var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astronot maaşı ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın