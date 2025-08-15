onedio
NASA Astronotu Maaşını Açıkladı! Sanıldığı Kadar Yüksek Değil: "Devlet Memurluğu Kadar..."

Dilara Şimşek
15.08.2025 - 22:26

Hangimiz çocukken astronot olma hayali kurmadık ki? Dünya'ya bir de uzay boşluğundan bakmak hepimizin hayaliydi. Hayalini kurduğumuz bu meslek aslında sanıldığı kadar kolay değil. Astronotlar uzaya Dünya'nın manzarasına bir göz atmak için gitmiyor elbette. Önemli araştırmalar yapıp bilinmeyeni aydınlatmak, Dünya'nın geleceğine ve bilime yön vermek en baş görevlerden biri. Peki astronot maaşı ne kadar? Hiç düşündünüz mü? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız cevabı içeriğimizde! Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronot maaşını açıkladı.

Astronot olmak pek çok kişinin hayali. Ancak bu mesleğin tehlikeli ve zor görevleri var.

Uzaya gitmek için özel olarak yetiştirilen astronotlar Ay’ı ve diğer gök isimlerini incelemek; oralara ulaşmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Astronot olmak için mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgi teknolojileri alanında en az lisans derecesinde eğitim almış olmak gerekiyor.

Astronot maaşı ne kadar?

Eski NASA astronotu Nicole Stott, astronot maaşının sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyledi. LAD Bible’a konuşan Stott, “Çok değil. Devlet memurluğu. Astronotluk çok para kazanmak için yapılmaz” diye konuştu. 

NASA, uzay ajansındaki astronotların ortalama yıllık maaşının 152 bin 258 dolar (yaklaşık 6 milyon 226 bin TL) olduğunu, ancak bunun eğitim ve deneyim seviyesine bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.

