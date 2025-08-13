Eşyalarını Tuvalete Atan Çocuğuna Verdiği Hayat Dersini Paylaşan Anne Kullanıcıları İkiye Böldü

Çocukların ne yapacağını büyükler olarak pek kestiremiyoruz. Sınırsız bir enerji, sınırsız bir oyun isteği olan çocuklar zaman zaman yaramazlıklarıyla sabrı büyük şekilde sınıyor. E tabi çocuktur ne yapsa yeridir... Düşe kalka; cezayla, ödülle öğrenecek. Çocuğun her yaptığını onaylamak ve her dediğine 'Evet' demek çocuk gelişimciler tarafından önerilmiyor. Instagram'da '@birlikteanneyiz' isimli Mürşide Akoğlan isimli kullanıcı, kızdığı için eşyalarını tuvalete atan çocuğuna hayatının dersini verdi. Verilen hayat dersini destekleyen de vardı karşı çıkan da...
Kızgınlıkla eşyalarını tuvalete attı. Bu hayat dersinden sonra bir daha bunu tekrarlamayacağından eminiz!
Kullanıcının paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü. Destek veren de vardı karşı çıkan da. İşte o yorumlar...
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
