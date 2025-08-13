onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eşyalarını Tuvalete Atan Çocuğuna Verdiği Hayat Dersini Paylaşan Anne Kullanıcıları İkiye Böldü

Eşyalarını Tuvalete Atan Çocuğuna Verdiği Hayat Dersini Paylaşan Anne Kullanıcıları İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 13:27

İçerik Devam Ediyor

Çocukların ne yapacağını büyükler olarak pek kestiremiyoruz. Sınırsız bir enerji, sınırsız bir oyun isteği olan çocuklar zaman zaman yaramazlıklarıyla sabrı büyük şekilde sınıyor. E tabi çocuktur ne yapsa yeridir... Düşe kalka; cezayla, ödülle öğrenecek. Çocuğun her yaptığını onaylamak ve her dediğine 'Evet' demek çocuk gelişimciler tarafından önerilmiyor. Instagram'da '@birlikteanneyiz' isimli Mürşide Akoğlan isimli kullanıcı, kızdığı için eşyalarını tuvalete atan çocuğuna hayatının dersini verdi. Verilen hayat dersini destekleyen de vardı karşı çıkan da...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızgınlıkla eşyalarını tuvalete attı. Bu hayat dersinden sonra bir daha bunu tekrarlamayacağından eminiz!

Kızgınlıkla eşyalarını tuvalete attı. Bu hayat dersinden sonra bir daha bunu tekrarlamayacağından eminiz!

Instagram'da '@birlikteanneyiz' isimli Mürşide Akoğlan, küçük kızının kızgınlıkla eşyalarını tuvalete attığını paylaştı. Ancak Akoğlan, kızına unutulmaz hayat dersi verdi.

Akoğlan, paylaşımına şu notu düştü:

'Çok çiş var demesi... Kızgınlıktan gidip eşyalarını tuvalete atmış. O yüzden yaptığının bir bedeli olmalıydı. Her eylemin bir sonucu vardır diyerek hayat dersini çıkarmıştır bence.'

Kullanıcının paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü. Destek veren de vardı karşı çıkan da. İşte o yorumlar...

Kullanıcının paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü. Destek veren de vardı karşı çıkan da. İşte o yorumlar...

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın