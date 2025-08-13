Ekrem İmamoğlu Seçimlere Giremezse Başka Bir Adayı Destekleyeceğini Açıkladı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bloomberg'e konuştu. İmamoğlu, adaylığı engellenirse alternatif bir adayı destekleyeceğini söyledi.

Bloomberg'in sorularını yazılı yanıtlayan İmamoğlu, 'Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' dedi.

Muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak 'tereddüt etme zamanı olmadığını' dile getiren İmamoğlu, 'Ancak tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' ifadelerini kullandı. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür' ifadelerini kullandı.