onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu Seçimlere Giremezse Başka Bir Adayı Destekleyeceğini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu Seçimlere Giremezse Başka Bir Adayı Destekleyeceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 12:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, adaylığının engellenmesi durumunda başka bir ismin de olabileceğine dair mesaj verdi. Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, 'Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' dedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu, adaylığı engellenirse alternatif bir adayı destekleyeceğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, adaylığı engellenirse alternatif bir adayı destekleyeceğini açıkladı.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bloomberg'e konuştu. İmamoğlu, adaylığı engellenirse alternatif bir adayı destekleyeceğini söyledi.

Bloomberg'in sorularını yazılı yanıtlayan İmamoğlu, 'Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' dedi.

Muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak 'tereddüt etme zamanı olmadığını' dile getiren İmamoğlu, 'Ancak tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' ifadelerini kullandı. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
6
5
5
3
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın