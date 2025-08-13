Ekrem İmamoğlu Seçimlere Giremezse Başka Bir Adayı Destekleyeceğini Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, adaylığının engellenmesi durumunda başka bir ismin de olabileceğine dair mesaj verdi. Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, 'Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir' dedi.
Ekrem İmamoğlu, adaylığı engellenirse alternatif bir adayı destekleyeceğini açıkladı.
