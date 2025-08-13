Yine Sahte E-İmza: Dolandırıcıların Hedefi Nusret’ten Sonra Ünlü Şarkıcı Hadise Oldu
İbrahim Aykut B. isimli kişi, sahte evrakla ünlü restorancı Nusret’in banka hesabına erişim sağlamış ve yaklaşık 200 bin liralık para transferi yapmıştı. 2024 yılında tutuklanan ancak sonrasında tahliye edilen dolandırıcı, kaldığı yerden işlerine devam etti.
Sahte e-imza ile mahkeme kararını değiştiren İbrahim Aykut B., ünlü şarkıcı Hadise’nin mal varlığını ele geçirmeye çalıştı. Eşi üzerinden mahkemeden aldığı vasilik kararını değiştiren İbrahim Aykut B., banka yetkililerinin dikkati sayesinde kendini ele verdi.
Kaynak: Neslihan Keskin / Akşam
Türkiye geçtiğimiz hafta sahte e-imza ile satılan diploma ve ehliyet satıldığı haberlerini konuşmuştu.
Hadise’nin mal varlığını bankacının dikkatleri kurtardı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
