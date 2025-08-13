onedio
Yine Sahte E-İmza: Dolandırıcıların Hedefi Nusret’ten Sonra Ünlü Şarkıcı Hadise Oldu

Hadise
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 11:34

İbrahim Aykut B. isimli kişi, sahte evrakla ünlü restorancı Nusret’in banka hesabına erişim sağlamış ve yaklaşık 200 bin liralık para transferi yapmıştı. 2024 yılında tutuklanan ancak sonrasında tahliye edilen dolandırıcı, kaldığı yerden işlerine devam etti.

Sahte e-imza ile mahkeme kararını değiştiren İbrahim Aykut B., ünlü şarkıcı Hadise’nin mal varlığını ele geçirmeye çalıştı. Eşi üzerinden mahkemeden aldığı vasilik kararını değiştiren İbrahim Aykut B., banka yetkililerinin dikkati sayesinde kendini ele verdi.

Kaynak: Neslihan Keskin / Akşam

Türkiye geçtiğimiz hafta sahte e-imza ile satılan diploma ve ehliyet satıldığı haberlerini konuşmuştu.

Daha önce Nusret’i 200 bin lira dolandırdığı haberlere yansıyan ve 2024 yılında tutuklanan İbrahim Aykut B., bu sefer ise Hadise’yi hedef aldı. 

Akşam Gazetesi’nden Neslihan Keskin’in haberine göre, dolandırıcı kişi eşine vasi atanması için mahkemeye başvurdu. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, İbrahim Aykut B.'yi eşine vasi olarak atadı. 

Eşine vasi olarak atanan İbrahim Aykut B., mahkemenin kararında eşinin ismini değiştirerek isim kısmını Hadise Açıkgöz yaptı. Sahte e-imza ile kararı düzenleyen dolandırıcı, Hadise’nin banka hesaplarında ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisi kullanmaya çalıştı.

Hadise’nin mal varlığını bankacının dikkatleri kurtardı.

Dolandırıcılığı fark eden banka yetkilileri olayı yetkililere bildirdi. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, sahte karar düzenleyip evrakta sahtecilik yapan İbrahim Aykut B.'den şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ise, 'Hadise Hanım, sahte belge ile mahkeme kararı oluşturan bir şebekenin mağduru olmuştur. Hadise hanımın, kısıtlama kararının tarafı olmadığı halde gerçek taraf yerine adı yazılarak ve e-imza ile karar oluşturulmuş. Son günlerde e-imza kopyalama olayları yargıya kadar intikal etmiş durumda' dedi.

Hadise, 'mağdur' sıfatıyla talimatla verdiği ifadesinde, 'Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.'den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yoktur' dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
