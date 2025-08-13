Yine Sahte E-İmza: Dolandırıcıların Hedefi Nusret’ten Sonra Ünlü Şarkıcı Hadise Oldu

Dolandırıcılığı fark eden banka yetkilileri olayı yetkililere bildirdi. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, sahte karar düzenleyip evrakta sahtecilik yapan İbrahim Aykut B.'den şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ise, 'Hadise Hanım, sahte belge ile mahkeme kararı oluşturan bir şebekenin mağduru olmuştur. Hadise hanımın, kısıtlama kararının tarafı olmadığı halde gerçek taraf yerine adı yazılarak ve e-imza ile karar oluşturulmuş. Son günlerde e-imza kopyalama olayları yargıya kadar intikal etmiş durumda' dedi.

Hadise, 'mağdur' sıfatıyla talimatla verdiği ifadesinde, 'Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.'den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yoktur' dedi.