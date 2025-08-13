onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yeni Nüfusu Belli Oldu

TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yeni Nüfusu Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 11:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin nüfusu 2025’in ilk 6 aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜİK, "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı.

TÜİK, "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı.

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin nüfusu yılın ilk 6 aylık döneminde yükseldi. 159 bin 910 kişi artan Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2025 itibariyle 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Buna göre, Türkiye nüfusunun 42 milyon 923 bin 584’ünü erkekler, 42 milyon 901 bin 270’ini kadınlar oluşturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
11
11
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Damla Su

Bu nüfus bu ülkeye çok fazla, çok eski değil daha 15 sene sadece 70 milyonduk. Hükümetin nüfusu arttırmaya çalışmanın tek nedeni zenginlerin ucuz iş gücü ve ... Devamını Gör

Polo Akin

90 milyonun üstünde bir nüfus var.Suriyeliler,diğer sığınmacılar sayılmıyor mu

Emre Keskin

multecilerdir onlar