TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yeni Nüfusu Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin nüfusu 2025’in ilk 6 aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.
TÜİK, "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı.
Bu nüfus bu ülkeye çok fazla, çok eski değil daha 15 sene sadece 70 milyonduk. Hükümetin nüfusu arttırmaya çalışmanın tek nedeni zenginlerin ucuz iş gücü ve ... Devamını Gör
90 milyonun üstünde bir nüfus var.Suriyeliler,diğer sığınmacılar sayılmıyor mu
multecilerdir onlar