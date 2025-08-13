TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yeni Nüfusu Belli Oldu

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin nüfusu yılın ilk 6 aylık döneminde yükseldi. 159 bin 910 kişi artan Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2025 itibariyle 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Buna göre, Türkiye nüfusunun 42 milyon 923 bin 584’ünü erkekler, 42 milyon 901 bin 270’ini kadınlar oluşturdu.