Erzurum’da Kentsel Dönüşüm Sırasında Fay Hatları Ortaya Çıktı
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Hacı Cuma Mahallesi’nde kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen kazılarda her biri en az 1700 yıllık depremlerle oluşmuş 3 ayrı fay hattı ortaya çıktı. Jeoloji mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, “Burası geopark ilan edilmeli ve bilimsel çalışmalara açılmalı' dedi.
Hacı Cuma Mahallesi Erzurum’un en köklü yerleşim yerlerinden biri.
Jeoloji Mühendisi bölgenin koruma altına alınıp, müze olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.
Erzurum'a 6 büyüklüğünde deprem uyarısı.
