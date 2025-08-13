onedio
Erzurum’da Kentsel Dönüşüm Sırasında Fay Hatları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 10:17

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Hacı Cuma Mahallesi’nde kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen kazılarda her biri en az 1700 yıllık depremlerle oluşmuş 3 ayrı fay hattı ortaya çıktı. Jeoloji mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, “Burası geopark ilan edilmeli ve bilimsel çalışmalara açılmalı' dedi.

Hacı Cuma Mahallesi Erzurum’un en köklü yerleşim yerlerinden biri.

Mahallede  Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler gibi önemli tarihi eserler bulunuyor. Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen kazıda 3 ayrı deprem fayı ortaya çıkarıldı. İş makinelerinin yaptığı kazı sırasında fay hatları ile birlikte kıvrımlar, bindirme fayları, alüvyon üzerine bindirmiş killi silt kum tabakalarından oluşan yaşlı birimin iç yapısı görüldü.

Jeoloji Mühendisi bölgenin koruma altına alınıp, müze olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu ve emekli jeoloji mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, 'Buradaki fay hatları Erzurum'un içinden geçip Çat yolu boyunca devam ederek biraz kıvrılıp şehir hastanesinin altından kırsal Yarımca Mahallesi’ne kadar uzanan aktif bir fay hattıdır. Buradaki fay hatlarını açıkça görebiliyoruz” diye konuştu.

Bayraktutan, 'Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü burayı geopark niteliğinde koruma altına alarak bilimsel araştırmalara açmalı ve bir müze olarak kullanmalı. Buraya Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek olan inşaat ve jeoloji mühendisi öğrencilerinin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacaktır' dedi.

Erzurum'a 6 büyüklüğünde deprem uyarısı.

Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, 'Erzurum'da en fazla 6 büyüklüğünde deprem olur. Bu da Türkiye için gayet normal sismik etkinliklerden birisi. Ben oturduğum binanın sağlam zeminde ve deprem yönetmeliğine göre yapıldığı bilirsem, böyle bir depremde paniklemem ve hiçbir yere kaçmam. Dün geceden itibaren Balıkesir depremini ekranlardan izliyorum. Bakıyorum televizyonda konuşan belediyenin ve özel yapı kontrolü şirket yetkilileri yaptıkları soruşturmada bütün evrakların tam olduğunu gösteriyor. Yani kağıt üzerinde formaliteler tamam. Ama imzalar kime ait, bu kişilerin yetkinliği nedir, raporlar hangi şartlarda hazırlandığı ciddi olarak soruşturulmalıdır” dedi.

