7 Bin Nüfuslu İlçenin Belediye Başkanı Yeni Mercedes Aracını “Hizmet Aracı” Diye Paylaşınca Tepki Yağdı

Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni Mercedes makam aracını 'Hizmet aracı' notuyla paylaştı. 7 bin nüfuslu ilçenin başkanı İşbir'in bu paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar paylaşıma hem tepki yorumları hem de ironik yorumlarını yağdırdı. Hep birlikte o yorumlara göz atalım!