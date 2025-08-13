onedio
7 Bin Nüfuslu İlçenin Belediye Başkanı Yeni Mercedes Aracını “Hizmet Aracı” Diye Paylaşınca Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 09:00

Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni Mercedes makam aracını 'Hizmet aracı' notuyla paylaştı. 7 bin nüfuslu ilçenin başkanı İşbir'in bu paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar paylaşıma hem tepki yorumları hem de ironik yorumlarını yağdırdı. Hep birlikte o yorumlara göz atalım!

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mercedes makam aracını "Hizmet aracı" notuyla paylaştı.

AKP'li Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yeni makam aracını Instagram hesabından paylaştı. İşbir paylaşımına şu notu düştü:

'19 ZA 001 plakalı hizmet aracımız ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun.'

İşbir'in bu paylaşımına tepki yağdı.

İşte o paylaşıma gelen tepkiler:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
13
13
6
2
1
1
0
