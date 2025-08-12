onedio
Fatih’teki Afrika Marketi: Yemekte Kullanmak İçin Dana Derisi, Temizlenmemiş İşkembe de Satılıyor

İsmail Kahraman
12.08.2025 - 21:41

Türkiye’de yaşayan Afrikalı bir içerik üreticisinin İstanbul Fatih’te bulunan Afrika pazarında çektiği görüntüler gündem oldu. Afrika kökenli kadın, marketten sık sık yemeklerinde kullandığı dana derisini uygun fiyata alınabileceğini söyledi. Markette ayrıca temizlenmemiş ve temizlenmiş olarak işkembe de bulunuyor.

Pazarda ayrıca Afrika özgü yam, manyok, plantain ve palmiye yağı gibi ürünler de satılıyor.

İstanbul'daki Afrika marketinden görüntüler 👇

