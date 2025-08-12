onedio
İzmir Buca'da Orman Yangını: Minibüste Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 21:06

İzmir’de akşam saatlerinde çevre yolunda bir minibüs yanmaya başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı ve rüzgarın da etkisi ile yayıldı.

Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan yangınlarla zor anlar yaşayan İzmir’in Buca ilçesinde yine yangın çıktı.

İzmir Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

Yangın bölgesinden görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
