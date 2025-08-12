İzmir Buca'da Orman Yangını: Minibüste Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.