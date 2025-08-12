Ticaret Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: 3 Markanın Oda Kokusu İçin Piyasadan Toplatılma Kararı
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden insan sağlığına zararlı ürünler ifşa ediliyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 3 markaya ait oda kokusu ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Halk sağlığını tehdit eden ürünleri sitesi üzerinden ifşa eden Ticaret Bakanlığı listesini güncelledi.
Bakanlığın toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇
