onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: 3 Markanın Oda Kokusu İçin Piyasadan Toplatılma Kararı

Ticaret Bakanlığı Yeni Liste Yayınladı: 3 Markanın Oda Kokusu İçin Piyasadan Toplatılma Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 18:34

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden insan sağlığına zararlı ürünler ifşa ediliyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 3 markaya ait oda kokusu ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk sağlığını tehdit eden ürünleri sitesi üzerinden ifşa eden Ticaret Bakanlığı listesini güncelledi.

Halk sağlığını tehdit eden ürünleri sitesi üzerinden ifşa eden Ticaret Bakanlığı listesini güncelledi.

Bakanlığın toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇

Bakanlığın toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın