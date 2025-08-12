Okullarda Yeni Dönem: Okul Kıyafetlerinde Özel Desen Olmayacak, 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetleri ile ilgili yeni yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmeliğe göre okullarda öğrencilerin giyeceği kıyafette özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılar olmayacak, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek.
Yeni kıyafetlerle ilgili karar öğrenci velilerine ekstra bir maddi külfet olmaması için alındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.
