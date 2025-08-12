onedio
Okullarda Yeni Dönem: Okul Kıyafetlerinde Özel Desen Olmayacak, 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek

MEB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 16:49

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetleri ile ilgili yeni yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmeliğe göre okullarda öğrencilerin giyeceği kıyafette özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılar olmayacak, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek. 

Yeni kıyafetlerle ilgili karar öğrenci velilerine ekstra bir maddi külfet olmaması için alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda yeni dönemde okullarda giyilecek okul kıyafetleri için önemli kararlar alındı. 

Yusuf Tekin, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.'

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, 'Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
