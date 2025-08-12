Metroda Kadınların Fotoğrafını Çekerken Yakalanan Adam Elleriyle Telefonunu Parçaladı

Neredeyse her gün bir taciz haberine gözümüzü açıyoruz. Yine bir haber de İstanbul'dan geldi. Metroda bir adamın gizlice kadınların fotoğrafını çektiği farkedildi. Kendisine tepki verilip telefonu istenince ne yapacağını bilemeyen şahıs elleriyle cep telefonunu parçaladı. O anlar başka bir yolcunun kamerası ile anbean kaydedildi.
Gözaltına alındı!
Bi de Hz. Ali falan ferforje araya tıkıştırıyo tek hücreli salyangoz, aşağılık deyyuslar...
Eksik olmuş. O telefonu münasip bir yerine monte etmeliydi kadın.
