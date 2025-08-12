onedio
Metroda Kadınların Fotoğrafını Çekerken Yakalanan Adam Elleriyle Telefonunu Parçaladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 13:11

Neredeyse her gün bir taciz haberine gözümüzü açıyoruz. Yine bir haber de İstanbul'dan geldi. Metroda bir adamın gizlice kadınların fotoğrafını çektiği farkedildi. Kendisine tepki verilip telefonu istenince ne yapacağını bilemeyen şahıs elleriyle cep telefonunu parçaladı. O anlar başka bir yolcunun kamerası ile anbean kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gözaltına alındı!

Gözaltına alındı!

Olay Mahmutbey-Şişli metrosunda yaşandı. Kadınların fotoğraflarını çekmeye çalışırken fark edilen şahıs 3 kadın taradından tutuldu ve emniyet güçlerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

