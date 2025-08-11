onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Balıkesir'de Yaşanan Depreme Kamera Kayıttayken Yakalanan Vatandaşlar Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Balıkesir'de Yaşanan Depreme Kamera Kayıttayken Yakalanan Vatandaşlar Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 22:30

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün (10 Ağustos) ülkemiz yine bir deprem felaketiyle sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yalnızca bölgede değil, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Uzun süren şiddetli sarsıntı, kısa sürede paniğe neden oldu. Afet sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 29 vatandaşımız yaralandı. Depremin ardından vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. 

Deprem anı bazı vatandaşlarımızın kameralarına yansıdı. Görüntüler yaşanan sarsıntının boyurunu net bir şekilde gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir genç depreme, gitarıyla şarkı söylediği anları kaydederken yakalandı.

Bir genç depreme, gitarıyla şarkı söylediği anları kaydederken yakalandı.

👇

Bir genç kız ise makyaj videosu çekerken paniğini de kayıt altına aldı.

Bir genç kız ise makyaj videosu çekerken paniğini de kayıt altına aldı.

👇

Bir baba ve minik kızı da depreme video çekerken yakalandı.

Bir baba ve minik kızı da depreme video çekerken yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Depreme yemek masasına yakalanan aile, depremden önce telefonlarından deprem bildirimi aldı.

Depreme yemek masasına yakalanan aile, depremden önce telefonlarından deprem bildirimi aldı.

👇

Yine bir vatandaşımız, depremden kaçarken çayını yanına aldı.

Yine bir vatandaşımız, depremden kaçarken çayını yanına aldı.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plastik makyajlarıyla tanınan Efe Soykaraman depreme yine ilginç bir makyaj yaptığı sırada yakalandı.

Plastik makyajlarıyla tanınan Efe Soykaraman depreme yine ilginç bir makyaj yaptığı sırada yakalandı.

👇

Bir grup arkadaş depreme oyun oynarken yakalandı.

Bir grup arkadaş depreme oyun oynarken yakalandı.

👇

Yayın sırasında yakalandığı depreme "Çok güzel deprem oluyor" diyen yayıncının sözleri tepki çekti.

Yayın sırasında yakalandığı depreme "Çok güzel deprem oluyor" diyen yayıncının sözleri tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın