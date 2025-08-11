Balıkesir'de Yaşanan Depreme Kamera Kayıttayken Yakalanan Vatandaşlar Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Geçtiğimiz gün (10 Ağustos) ülkemiz yine bir deprem felaketiyle sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yalnızca bölgede değil, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Uzun süren şiddetli sarsıntı, kısa sürede paniğe neden oldu. Afet sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 29 vatandaşımız yaralandı. Depremin ardından vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi.
Deprem anı bazı vatandaşlarımızın kameralarına yansıdı. Görüntüler yaşanan sarsıntının boyurunu net bir şekilde gözler önüne serdi.
Bir genç depreme, gitarıyla şarkı söylediği anları kaydederken yakalandı.
Bir genç kız ise makyaj videosu çekerken paniğini de kayıt altına aldı.
Bir baba ve minik kızı da depreme video çekerken yakalandı.
Depreme yemek masasına yakalanan aile, depremden önce telefonlarından deprem bildirimi aldı.
Yine bir vatandaşımız, depremden kaçarken çayını yanına aldı.
Plastik makyajlarıyla tanınan Efe Soykaraman depreme yine ilginç bir makyaj yaptığı sırada yakalandı.
Bir grup arkadaş depreme oyun oynarken yakalandı.
Yayın sırasında yakalandığı depreme "Çok güzel deprem oluyor" diyen yayıncının sözleri tepki çekti.
