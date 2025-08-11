Balıkesir'de Yaşanan Depreme Kamera Kayıttayken Yakalanan Vatandaşlar Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Geçtiğimiz gün (10 Ağustos) ülkemiz yine bir deprem felaketiyle sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yalnızca bölgede değil, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Uzun süren şiddetli sarsıntı, kısa sürede paniğe neden oldu. Afet sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 29 vatandaşımız yaralandı. Depremin ardından vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi.

Deprem anı bazı vatandaşlarımızın kameralarına yansıdı. Görüntüler yaşanan sarsıntının boyurunu net bir şekilde gözler önüne serdi.