Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Dünyanın En Büyük Cruise Gemisi Icon of the Seas'in Meşhur Su Kaydırağı Kırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 18:11

Dünyanın en büyük cruise gemisi olan Icon of the Seas'i mutlaka görmüşsünüzdür. Dev gemi sosyal medyada sık sık viral oluyor. 2024 yılında Royal Caribbean tarafından hizmete sunulan bu gemi yaklaşık 365 metre uzunluğunda ve 250.800 ton ağırlığında. 7.600 yolcu kapasitesi ve 20 güvertesi bulunan geminin içinde dünyanın en büyük su parkı, devasa havuzlar, buz pateni pisti ve çocuklar için özel alanlar gibi birçok alan var. 

Geminin en meşhur özelliklerinden biri de şeffaf su kaydırağı. Bu su kaydırağından havuza kayarken denizin üzerinden geçiyor, bu anları da anbean izleyebiliyorsunuz. Sadece izlerken bile gerilmemize sebep olan o su kaydırağında bir kaza yaşandı. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Panikten ağlayan insanlar var"

Su kaydırağı, bir yolcu kaydığı sırada kırıldı. Tam o sırada kaymak üzere olan bir çocuk ise aşağıdaki yolcular tarafından durduruldu. Royal Caribbean, konu hakkında bir açıklama yaptı. Kaydırağın kapatıldığını ve olayın sebebinin ise araştırıldığı açıklandı. Yaralıya ise gerekli tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

