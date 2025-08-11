Yaptığı Birbirinden İlginç Makyajlarla Tanınan Efe Soykaraman Depreme Makarna Makyajı Yaptığı Sırada Yakalandı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@efesoykaraman...
Geçtiğimiz gün (10 Ağustos) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Depremde, 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. Zaten deprem korkusu ile yaşayan ülkemizde pek çok kişi korku dolu saatler geçirdi. Bazıları ise depreme kameralarının kayıtta olduğu sırada yakalandı.
Yaptığı birbirinden ilginç plastik makyajlarla tanınan Efe Soykaraman da depreme yine ilginç bir makyaj yaptığı sırada yakalandı. Videoyu izleyenler yaşanan panikle, makyajıyla dışarı çıkmak zorunda kalma ihtimali üzerine düşündü.
Depremle ilgili en büyük korkulardan biri de uygunsuz bir zamanda yakalanmak.
