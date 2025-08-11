onedio
Yaptığı Birbirinden İlginç Makyajlarla Tanınan Efe Soykaraman Depreme Makarna Makyajı Yaptığı Sırada Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
11.08.2025 - 16:39 Son Güncelleme: 11.08.2025 - 17:19

Geçtiğimiz gün (10 Ağustos) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Depremde, 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. Zaten deprem korkusu ile yaşayan ülkemizde pek çok kişi korku dolu saatler geçirdi. Bazıları ise depreme kameralarının kayıtta olduğu sırada yakalandı. 

Yaptığı birbirinden ilginç plastik makyajlarla tanınan Efe Soykaraman da depreme yine ilginç bir makyaj yaptığı sırada yakalandı. Videoyu izleyenler yaşanan panikle, makyajıyla dışarı çıkmak zorunda kalma ihtimali üzerine düşündü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Depremle ilgili en büyük korkulardan biri de uygunsuz bir zamanda yakalanmak.

Depremler, aniden ve uyarı vermeden meydana geldikleri için insanların aklında yalnızca yıkım ve can kaybı endişesi değil, aynı zamanda “uygunsuz bir anda” yakalanma korkusu da var. Özellikle evde banyo yaparken, uykuda, giyinme aşamasında ya da saç boyamak gibi belirli bir sürede tamamlamak gereken işlemler sırasında deprem yaşama ihtimali, insanlarda ayrı bir tedirginlik yaratıyor. Kimi zaman insanlar, deprem çantası hazırlarken bile bu ihtimali düşünerek yedek kıyafet ekliyor. Hatta pek çok kadın, bu korku yüzünden özellikle küçük depremlerin ardından kıyafetleriyle hazır bir şekilde uyuduğunu söylüyor.

