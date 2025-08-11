Bir Grup Genç Kadının Oyun Oynamak İsterken Depreme Yakalandığı Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı

O korku ve panik anları '@crewoffensive' isimli TikTok kullanıcısının kamerasına yansıdı. Bir grup genç kadının oyun oynamak isterken depremin olması ve yaşadıkları korku dolu anlar kamera tarafından kaydedildi.

Kullanıcı o anları 'Fazlasıyla trajikomik bir video oldu herkese geçmiş olsun' notuyla paylaştı.