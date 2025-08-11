onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Grup Genç Kadının Oyun Oynamak İsterken Depreme Yakalandığı Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı

Bir Grup Genç Kadının Oyun Oynamak İsterken Depreme Yakalandığı Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 10:55

İçerik Devam Ediyor

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta saat 19.53'te deprem oldu. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Deprem korku ve paniğe neden olurken o anlar da ortaya çıktı. TikTok'ta '@crewoffensive' isimli kullanıcı oyun oynamak isterken depreme yakalandıkları anı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Balıkesir depremi başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hissedildi. Deprem korku ve paniğe neden oldu.

Balıkesir depremi başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hissedildi. Deprem korku ve paniğe neden oldu.

O korku ve panik anları '@crewoffensive' isimli TikTok kullanıcısının kamerasına yansıdı. Bir grup genç kadının oyun oynamak isterken depremin olması ve yaşadıkları korku dolu anlar kamera tarafından kaydedildi. 

Kullanıcı o anları 'Fazlasıyla trajikomik bir video oldu herkese geçmiş olsun' notuyla paylaştı.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
bolkepce

bitti zannedilip merdivene yönelmek en büyük yanlışlardan biri

Livo berejna

Genç kız deyince cinsiyetcilik mi yapmis oluyorsunuz. Neresi kadın bunlarin.

Aykız

Depreme yakalananların videolarında hiç çök kapan yapanı görmedim.