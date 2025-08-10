onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
iPhone Deprem Uyarısı Göndermedi: X Kullanıcıları Tepki Gösterdi

iPhone Deprem Uyarısı Göndermedi: X Kullanıcıları Tepki Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.08.2025 - 00:06

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Google Android Deprem Uyarıları Sistemi depremden 30 saniye önce bazı kullanıcıların cep telefonlarına “5.7 büyüklüğünde” deprem olacağına dair bildirim gönderdi. Ancak iPhone telefonlarda “Hayati Uyarı Bildirimi” seçeceği olmasına rağmen kullanıcılar herhangi bir uyarı almadı. iPhone’un deprem bildirimi göndermemesi X’te gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Google, bazı kullanıcılara deprem uyarısı bildirimi gönderdi.

Google, bazı kullanıcılara deprem uyarısı bildirimi gönderdi.

Balıkesir’de meydana gelen depremden saniyeler önce Google’un bazı kullanıcılara deprem uyarısı bildirimi gönderdiği öğrenildi. ildirimde, “Hafif sarsıntı bekleniyor. İlk tahminlere göre 5,7 büyüklüğünde” ifadeleri yer aldı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

Apple iPhone modellerinde deprem uyarı sistemi bildirimi olduğu biliniyor. iPhone deprem uyarısını almak için  için ilk olarak “Ayarlar” menüsüne tıklayın.

Ardından bildirim sekmesinde sayfanın en altında bulunan “Hayati Uyarı Bildirimi” seçeneğini aktifleştirin. 

Bu seçenek pek çok kişide aktif olmasına rağmen çalışmadığına dair şikayetler artıyor.

iPhone’un deprem bildirimi göndermemesi X’te tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları:

iPhone’un deprem bildirimi göndermemesi X’te tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
michael.elende

30 saniye önce deprem bildirimi almak ta ne çok işe yarar yani

Engin Türk

Sanki 100 bin lirayı deprem bildirimi almak için veriyonuz, sizinki 10 binlik fakir androidi veriyor da benimki niye vermiyorun gururu, sizlik bişey yok oyna... Devamını Gör

ASPİRİNE

İphone pişmanlıktır bunu her zaman söylerim