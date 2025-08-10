iPhone Deprem Uyarısı Göndermedi: X Kullanıcıları Tepki Gösterdi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Google Android Deprem Uyarıları Sistemi depremden 30 saniye önce bazı kullanıcıların cep telefonlarına “5.7 büyüklüğünde” deprem olacağına dair bildirim gönderdi. Ancak iPhone telefonlarda “Hayati Uyarı Bildirimi” seçeceği olmasına rağmen kullanıcılar herhangi bir uyarı almadı. iPhone’un deprem bildirimi göndermemesi X’te gündem oldu.
Google, bazı kullanıcılara deprem uyarısı bildirimi gönderdi.
iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?
iPhone’un deprem bildirimi göndermemesi X’te tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları:
👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
30 saniye önce deprem bildirimi almak ta ne çok işe yarar yani
Sanki 100 bin lirayı deprem bildirimi almak için veriyonuz, sizinki 10 binlik fakir androidi veriyor da benimki niye vermiyorun gururu, sizlik bişey yok oyna... Devamını Gör
İphone pişmanlıktır bunu her zaman söylerim