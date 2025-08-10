onedio
6.1'lik Balıkesir Depreminde Can Kaybı! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.08.2025 - 22:57

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden acı haber geldi. Halk TV canlı yayınına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akın, 'Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.

Balıkesir'den acı haber geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden acı haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Yaklaşık 10 kentte şiddetli şekilde hissedilen depremde yıkılan binaların olduğu açıklandı. Yıkılan bir binada 6 kişinin enkaz altından çıkarıldığı bildirilmişti.

Yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
