6.1'lik Balıkesir Depreminde Can Kaybı! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Açıkladı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden acı haber geldi. Halk TV canlı yayınına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akın, 'Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.
Balıkesir'den acı haber geldi.
Yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi:
