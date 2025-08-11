Yuvasında Panikle Ayaklandı: Yaren Leylek Balıkesir Depremini Saniyeler Önce Hissetti

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde 10 binada yıkım gerçekleştiği açıklandı. Deprem öncesinde hayvanların panik dolu hareketleri de kameralara yansıdı. 14 yıldır Adem Amcayla buluşmak üzere Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Yaren Leylek de depremi önceden hissederek deprem öncesi yuvasında panikle ayaklandı.
Yaren Leylek, dünkü Balıkesir depremini önceden hissederek depremden saniyeler önce panikle yuvasında ayaklandı.
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti.
