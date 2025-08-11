onedio
Yuvasında Panikle Ayaklandı: Yaren Leylek Balıkesir Depremini Saniyeler Önce Hissetti

Yuvasında Panikle Ayaklandı: Yaren Leylek Balıkesir Depremini Saniyeler Önce Hissetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy
11.08.2025 - 10:32

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde 10 binada yıkım gerçekleştiği açıklandı. Deprem öncesinde hayvanların panik dolu hareketleri de kameralara yansıdı. 14 yıldır Adem Amcayla buluşmak üzere Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Yaren Leylek de depremi önceden hissederek deprem öncesi yuvasında panikle ayaklandı.

Kaynak: Boşuna Tıklama

Yaren Leylek, dünkü Balıkesir depremini önceden hissederek depremden saniyeler önce panikle yuvasında ayaklandı.

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

Çevre illerden de hissedilen ve büyük panik yaratan depremi hayvanlar da önceden hissetti. 14. kez Adem Amca ile buluşan Yaren Leylek de yuvasındayken depreme yakalandı. Deprem öncesi panikle ayağa kalkan Yaren'in tepkisi kameralara yansıdı.

