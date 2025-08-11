Türkiye'den Dönen Gurbetçilere Sınır Kapılarında Trafik Cezası Şoku: Cezayı Ödemeden Gidemiyorlar!

Gurbetçiler özellikle yaz aylarında en az bir aylığına Türkiye'ye geliyor. Yazın son ayına girmemizle birlikte Avrupa'da ikamet eden gurbetçilerin memleketlerinden ayrılış vakitleri geldi. Ancak bu kez sınır kapısında bir sürprizle karşılaştılar. Türkiye'de yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınırı geçemeyen gurbetçiler, sınır kapısında kuyruk oluşturdu.
Gurbetçiler, Türkiye'de yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınır kapısından geçemedi.
Yazın son ayına girmemizle birlikte gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı.
