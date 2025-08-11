onedio
Türkiye'den Dönen Gurbetçilere Sınır Kapılarında Trafik Cezası Şoku: Cezayı Ödemeden Gidemiyorlar!

Merve Ersoy
11.08.2025 - 10:13

Gurbetçiler özellikle yaz aylarında en az bir aylığına Türkiye'ye geliyor. Yazın son ayına girmemizle birlikte Avrupa'da ikamet eden gurbetçilerin memleketlerinden ayrılış vakitleri geldi. Ancak bu kez sınır kapısında bir sürprizle karşılaştılar. Türkiye'de yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınırı geçemeyen gurbetçiler, sınır kapısında kuyruk oluşturdu.

Gurbetçiler, Türkiye'de yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınır kapısından geçemedi.

Yazın son ayına girmemizle birlikte gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı.

Arabalarıyla Avrupa'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler sınır kapılarında bir sürprizle karşılaştı. Türkiye'de bulundukları sürede yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınır dışına çıkamayan gurbetçiler durumu şaşkınlıkla karşılaştı. Ödeme kuyruğu oluşturan gurbetçiler duruma isyan etti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
