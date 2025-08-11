onedio
Motosiklet Videolarıyla Tanınan Deniz Servan Narin'in Hayatını Kaybettiği Kazaya Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Motosiklet Videolarıyla Tanınan Deniz Servan Narin'in Hayatını Kaybettiği Kazaya Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 08:50

Çektiği motosiklet videolarıyla bilinen ve Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Deniz Servan Narin, 10 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Deniz Servan Narin, ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğdu. Deniz Servan Narin'in kaza yaptığı anlara ait video görüntüleri ortaya çıktı.

DİKKAT: Hassas İçerik!

Kaynak: İHA

Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin video görüntüleri ortaya çıktı.

Çektiği motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, 10 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çektiği motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, 10 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yaptığı kazada Deniz Servan Narin'in henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Narin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Servan Narin'in kaza yaptığı anların videosu ortaya çıktı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
