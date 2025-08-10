onedio
Çektiği Motosiklet Videolarıyla Tanınan Fenomen Deniz Servan Narin, Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti!

Çektiği Motosiklet Videolarıyla Tanınan Fenomen Deniz Servan Narin, Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 18:37

Sosyal medyada yaptığı motosiklet videolarıyla bilinen Deniz Servan Narin'den acı haber geldi. Ürettiği içeriklerle adından söz ettiren Deniz Servan Narin'in Kocaeli'de yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Kocaeli Gündem

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNLbROvMxf9/
Fenomen Deniz Servan Narin'den acı haber geldi.

Fenomen Deniz Servan Narin'den acı haber geldi.

Yaptığı motosiklet paylaşımlarıyla bilinen Deniz Servan Narin'in Kocaeli'de geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Kocaeli Gündem'in haberine göre, Deniz Servan Narin motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybetti ve savrularak ağır yaralandı. Narin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
