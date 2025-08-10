onedio
Adana'da Hissedilen Sıcaklık 58,3 Dereceye Ulaştı: Vatandaşlar İsyan Etti!

Merve Ersoy
10.08.2025 - 17:39

Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını geride bıraktık bırakmasına ama kısa süreli bir serinliğin ardından yeniden sıcak havalarla mücadelemiz devam ediyor. Sıcaklıklarla mücadelesi süren ve en sıcak illerimizden biri olan Adana'da, Hava Forum'un haberine göre hissedilen sıcaklık bugün 58,3 dereceye ulaştı. Hatta bu sıcak hava bölgedeki istasyonun arıza yapmasına neden oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sıcak havaya isyan etti.

Yüksek sıcaklık ve nem, vatandaşların iyice bunalmasına neden oluyor. Gündüz dışarı çıkmak, akşam sıcaktan uyumak mümkün değil. Üstelik pek çok ilimizden gelen su sıkıntısı haberi de sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Yazın başından bu yana çıkan yangınlar sonucunda da ortaya çıkan tahribat zararın ne kadar büyük olduğunu gün yüzüne çıkartıyor.

Adana'da hissedilen sıcaklığın 58,3 dereceye ulaşması bölgede yaşayanların zor zamanlar geçirmesine sebep oldu. Hava Forum'un haberine göre bölgedeki istasyon arıza yaptı ve kapandı.

