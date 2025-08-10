Adana'da Hissedilen Sıcaklık 58,3 Dereceye Ulaştı: Vatandaşlar İsyan Etti!
Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını geride bıraktık bırakmasına ama kısa süreli bir serinliğin ardından yeniden sıcak havalarla mücadelemiz devam ediyor. Sıcaklıklarla mücadelesi süren ve en sıcak illerimizden biri olan Adana'da, Hava Forum'un haberine göre hissedilen sıcaklık bugün 58,3 dereceye ulaştı. Hatta bu sıcak hava bölgedeki istasyonun arıza yapmasına neden oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sıcak havaya isyan etti.
Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını geride bıraktık bırakmasına ama sıcaklarla mücadelemiz devam ediyor.
Hava Forum'un haberine göre, yeni bir aşırı sıcaklık haberi Adana'dan geldi.
