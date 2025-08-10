Bakanlıktan Evlenecek Çiftlere Destek: İndirim Kampanyasına 19 Firma Daha Katıldı
Türkiye’de “Aile Yılı” ilan edilen 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evliliği yaygınlaştırmak için kampanyalar düzenliyor. Bakanlığın anlaştığı firmalar, yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve diğer ürün çeşitlerinde indirim yapıyor. Bakanlık, yeni evlenecek çiftlere indirim sağlayacak 19 firma ile daha işbirliğine gitti.
Türkiye’de düşen evlilik oranları ve doğum hızı nedeniyle 2025 yılı “Aile Yılı” ilan edilmişti.
19 firma daha evlenecek çiftlere özel indirimler yapacak.
Aile kurmak eve mobilya döşemekle olmuyor yalnız. Sokağa çıkın gençlerin gelecek ve güvenlik kaygıları var, önlerini göremiyorlar, kendilerine zor bakarken ü... Devamını Gör
Detayını falan bilmiyorum ama bir sübvansiyon varsa devlet bütçesinden bu kabul edilemez. Para kazanacağız diye anamız ağlıyor. Ekonomiyi düzeltip insanların... Devamını Gör
İnsanların gerçekten hakettikleri maaşı verseniz +barınma sorununu çözseniz indirime zaten gerek kalmaz.