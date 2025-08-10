onedio
Bakanlıktan Evlenecek Çiftlere Destek: İndirim Kampanyasına 19 Firma Daha Katıldı

Bakanlıktan Evlenecek Çiftlere Destek: İndirim Kampanyasına 19 Firma Daha Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 13:38

Türkiye’de “Aile Yılı” ilan edilen 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evliliği yaygınlaştırmak için kampanyalar düzenliyor. Bakanlığın anlaştığı firmalar, yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve diğer ürün çeşitlerinde indirim yapıyor. Bakanlık, yeni evlenecek çiftlere indirim sağlayacak 19 firma ile daha işbirliğine gitti.

Türkiye’de düşen evlilik oranları ve doğum hızı nedeniyle 2025 yılı “Aile Yılı” ilan edilmişti.

Evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca bakanlığın işbirliğine gittiği firmalar çiftlere özel indirim de sağlıyor.

Daha önce indirim anlaşması imzalanan firmalar şu şekildeydi;

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

19 firma daha evlenecek çiftlere özel indirimler yapacak.

Bakanlık indirim kampanyasına katılan 19 yeni firmayı da açıkladı.

  • Alfemo

  • Armis Yatak

  • Bambi

  • Divanev

  • Dizayno Home

  • Doqu Home

  • DS Damat

  • Enza

  • Gümüşsuyu

  • Gündoğdu Mobilya

  • Hatemoğlu

  • Kilim

  • Ndesign

  • Puffy

  • Saray Halı

  • Storish

  • Trendyol

  • Weltew

  • Yataş Bedding.

Arwen

Aile kurmak eve mobilya döşemekle olmuyor yalnız. Sokağa çıkın gençlerin gelecek ve güvenlik kaygıları var, önlerini göremiyorlar, kendilerine zor bakarken ü... Devamını Gör

Gaddar Kerim

Detayını falan bilmiyorum ama bir sübvansiyon varsa devlet bütçesinden bu kabul edilemez. Para kazanacağız diye anamız ağlıyor. Ekonomiyi düzeltip insanların... Devamını Gör

minerva

İnsanların gerçekten hakettikleri maaşı verseniz +barınma sorununu çözseniz indirime zaten gerek kalmaz.