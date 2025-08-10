onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Filistin'e Destek Yürüyüşü: "Gazze'ye Umut Işığı Ol"

İstanbul’da Filistin'e Destek Yürüyüşü: "Gazze'ye Umut Işığı Ol"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 13:20

Tüm dünyanın tepkisine rağmen Gazze’de soykırımına devam eden İsrail, İstanbul’da düzenlenen yürüyüşte protesto edildi.

Tüm dünyanın tepkisine rağmen Gazze’de soykırımına devam eden İsrail, İstanbul’da düzenlenen yürüyüşte protesto edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Camii’ne yüründü.

Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Camii’ne yüründü.

Yürüyüşte 'Katil İsrail, Filistin'den defol' ve 'Gazzeli çocuklar bizi bekliyor' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün sona ermesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, 'İnşallah bu yürüyüşümüz Gazzeli mücahit kardeşlerimize umut olsun istiyoruz. Bu umut öyle bir diri umut olsun ki mücahitlerin yüreğini, imanını güçlendirsin, Tel Aviv'deki kepazelere de korku olsun inşallah' dedi.

İsrail'i protesto yürüyüşünden görüntüler 👇

İsrail'i protesto yürüyüşünden görüntüler 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın