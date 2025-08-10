İstanbul’da Filistin'e Destek Yürüyüşü: "Gazze'ye Umut Işığı Ol"

Yürüyüşte 'Katil İsrail, Filistin'den defol' ve 'Gazzeli çocuklar bizi bekliyor' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün sona ermesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, 'İnşallah bu yürüyüşümüz Gazzeli mücahit kardeşlerimize umut olsun istiyoruz. Bu umut öyle bir diri umut olsun ki mücahitlerin yüreğini, imanını güçlendirsin, Tel Aviv'deki kepazelere de korku olsun inşallah' dedi.