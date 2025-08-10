Sıcak Hava Kabusu Geri Dönüyor: Aydın’da Bugün Sıcaklık 44 Dereceye Kadar Çıkacak
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 1 haftadan fazla sürmüş ve sıcaklık rekorları kırılmıştı. Termometrelerin 50.5’i gösterdiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türkiye sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Sıcak hava kabusunun geri döneceği ve Türkiye’de “Eyyam-ı bahur” sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Ege Bölgesi’ndeki Aydın’da bugün sıcaklık 44 dereceye kadar yükselecek.
Öte yandan dün akşam Adana’da yüzde yüz nem oranı ölçülürken, gece saatlerinde bile hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası yeniden dönüyor.
10 Ağustos Pazar Hava Durumu 👇
11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu 👇
12 Ağustos Salı Hava Durumu 👇
13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu 👇
14 Ağustos Perşembe Hava Durumu 👇
