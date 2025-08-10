onedio
Sıcak Hava Kabusu Geri Dönüyor: Aydın’da Bugün Sıcaklık 44 Dereceye Kadar Çıkacak

Sıcak Hava Kabusu Geri Dönüyor: Aydın'da Bugün Sıcaklık 44 Dereceye Kadar Çıkacak

İsmail Kahraman
10.08.2025 - 10:16

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası 1 haftadan fazla sürmüş ve sıcaklık rekorları kırılmıştı. Termometrelerin 50.5’i gösterdiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türkiye sıcaklık rekoru kırılmıştı.

Sıcak hava kabusunun geri döneceği ve Türkiye’de “Eyyam-ı bahur” sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Ege Bölgesi’ndeki Aydın’da bugün sıcaklık 44 dereceye kadar yükselecek.

Öte yandan dün akşam Adana’da yüzde yüz nem oranı ölçülürken, gece saatlerinde bile hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası yeniden dönüyor.

Türkiye'de hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası yeniden dönüyor.

Kavurucu sıcaklar özellikle Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak. Bazı kentlerde 40 derecenin üzerine çıkacak sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar dikkatli olunması yönünde uyarıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı verilere göre Aydın’da bugün hava sıcaklığının 44 derece olması bekleniyor. 

Doğu Karadeniz’de ise yağmur etkili olacak.

Öte yandan dün akşam Adana ve Antalya’da yüksek nedem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının gece saatlerinde bile 40 dereceye yaklaştığı görüldü.

10 Ağustos Pazar Hava Durumu 👇

10 Ağustos Pazar Hava Durumu 👇

11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu 👇

11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu 👇

12 Ağustos Salı Hava Durumu 👇

12 Ağustos Salı Hava Durumu 👇

13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu 👇

13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu 👇
14 Ağustos Perşembe Hava Durumu 👇

14 Ağustos Perşembe Hava Durumu 👇

Gündem Editörü
