İstanbul Sıcaklıkta ve Nem Oranında Zirve Yaptı: Şişli'de Nem Oranı Yüzde 99 Oldu!

Adalar'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,2, nem oranı yüzde 70 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'u buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7, nem oranı yüzde 90 oldu. Avcılar'da hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı. Bahçelievler'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı yüzde 89; Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı yüzde 97; Beykoz'da hava sıcaklığı 26,1, hissedilen sıcaklık 28,4, nem oranı yüzde 77; Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1 iken, nem oranı yüzde 97'yi buldu. Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,6, hissedilen sıcaklık 29 iken, nem oranı yüzde 92'ye ulaştı. Çekmeköy'de hava sıcaklığı 25 ve hissedilen sıcaklık 27,1, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 olurken, nem oranı yüzde 83'lere ulaştı. Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü. Fatih'te hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 72; Gaziosmanpaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Güngören'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 82 olarak kayıtlara geçti.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30,6, nem oranı da yüzde 78 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 97'yi buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 ölçüldü. Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 77; Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81; Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97; Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 71; Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88; Sultangazi'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.