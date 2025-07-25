Eskişehir’de 14 Yaşındaki Milli Sporcuyu Öldüresiye Döven Saldırganlar Yeniden Gözaltına Alındı

Eskişehir'de milli kickboksçu olan 14 yaşındaki M.K.'nın etrafını saran bir grup, iddiaya göre 'Bize nasıl dövüştüğünü göster' diyerek genç sporcuya saldırdı. Olay sonrasında milli sporcu, kafa travması yaşadı ve vücudunda kırıklar oluştu.

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre; yaşananlar sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan saldırganlar, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında bir kez daha gözaltına alındı.