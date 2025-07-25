Eskişehir’de 14 Yaşındaki Milli Sporcuyu Öldüresiye Döven Saldırganlar Yeniden Gözaltına Alındı
Eskişehir'de milli kickboksçu olan 14 yaşındaki M.K.'nın etrafını saran bir grup, iddiaya göre 'Bize nasıl dövüştüğünü göster' diyerek genç sporcuya saldırdı. Olay sonrasında milli sporcu, kafa travması yaşadı ve vücudunda kırıklar oluştu.
Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre; yaşananlar sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan saldırganlar, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında bir kez daha gözaltına alındı.
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Eskişehir’de yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.
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Saldırganlar gözaltına alındı ama serbest bırakıldı!
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından saldırganlar yeniden gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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