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Eskişehir’de 14 Yaşındaki Milli Sporcuyu Öldüresiye Döven Saldırganlar Yeniden Gözaltına Alındı

Eskişehir’de 14 Yaşındaki Milli Sporcuyu Öldüresiye Döven Saldırganlar Yeniden Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 08:56 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 08:57

Eskişehir'de milli kickboksçu olan 14 yaşındaki M.K.'nın etrafını saran bir grup, iddiaya göre 'Bize nasıl dövüştüğünü göster' diyerek genç sporcuya saldırdı. Olay sonrasında milli sporcu, kafa travması yaşadı ve vücudunda kırıklar oluştu. 

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre; yaşananlar sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan saldırganlar, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında bir kez daha gözaltına alındı.

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Eskişehir’de yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Eskişehir’de yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Türkiye şampiyonu ve WAKO Dünya Kupası üçüncüsü olan 14 yaşındaki milli sporcu M.K., antrenmandan dönerken sözlü tacize maruz kaldı. “Sen dövüşçü müsün, bize de göstersene” sataşmalarıyla başlayan olay, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. M.K., yere düştükten sonra sopalarla darbedildi; kafasına ve sırtına aldığı darbeler sonucu beyin travması geçirdi, kürek kemiğinde kırık şüphesi tespit edildi.

Saldırganlar gözaltına alındı ama serbest bırakıldı!

Saldırganlar gözaltına alındı ama serbest bırakıldı!

Saldırganlar sonrasında sporcunun çevresini sarıp, öldüresiye dövdü. Milli sporcuyu dakikalarca döven sekiz saldırgan gözaltına alındı. Sorgulanan saldırganlar daha sonra serbest bırakıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından saldırganlar yeniden gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından saldırganlar yeniden gözaltına alındı.

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre; Eskişehir’de 14 yaşındaki kick boksçu M.K.’nin sokak ortasında darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler, savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı kaynakları, şüphelilerin “tehdit ve darp” suçlamalarıyla yeniden gözaltına alınıp Eskişehir Adliyesi’ne götürüldüklerini bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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