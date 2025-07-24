onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İngiltere'de Telefon Şebekeleri Çöktü: Milyonlarca Kişi Arama Yapamıyor

İngiltere'de Telefon Şebekeleri Çöktü: Milyonlarca Kişi Arama Yapamıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 17:03

İngiltere’de bazı büyük telefon şebekeleri çöktü. BT, EE, Three isimli telefon şebekelerine dair yaşanılan sorunları kullanıcılar bildirdi. Bir şebekeden yapılan açıklamada “Teknik aksaklık” olduğu belirtildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'de milyonlarca kişi telefonla arama yapamadığını veya çağrı alamadığını belirtti.

İngiltere'de milyonlarca kişi telefonla arama yapamadığını veya çağrı alamadığını belirtti.

Downdetector verilerine göre BT, EE, Three kullanıcıları Perşembe öğleden sonra bağlantı problemleriyle karşı karşıya kaldı.

Milyonlarca kişi telefonla arama yapamadığını veya çağrı alamadığını belirtiyor. Kullanıcıların çoğu yaşadığı sorunları sosyal medyada paylaşarak gündem yarattı. Bir EE müşterisi X platformunda, 'Ne arama yapabiliyorum ne de gelen çağrıları alabiliyorum. Sadece bip sesi geliyor' ifadesini kullandı.

EE yetkilileri de sosyal medya üzerinden, problemin araştırıldığını ve konunun takip edildiğini belirtti. Kesintilerin yoğunlukla Londra, Birmingham, Manchester ve Glasgow gibi büyük şehirlerde görüldüğü kaydedildi.

Bir başka operatör ise herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Bir başka operatör ise herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Bazı O2 kullanıcıları da benzer sorunları bildirirken, şirketten yapılan açıklamada ağlarında herhangi bir kesinti bulunmadığı ifade edildi.

O2 temsilcisi, The Independent’a verdiği demeçte “Down Detector’daki küçük artışın sebebi, O2 kullanıcılarının diğer operatörlerle iletişim kurmakta yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor. O2 ağında herhangi bir teknik aksaklık yoktur” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın