İngiltere'de Telefon Şebekeleri Çöktü: Milyonlarca Kişi Arama Yapamıyor

Downdetector verilerine göre BT, EE, Three kullanıcıları Perşembe öğleden sonra bağlantı problemleriyle karşı karşıya kaldı.

Milyonlarca kişi telefonla arama yapamadığını veya çağrı alamadığını belirtiyor. Kullanıcıların çoğu yaşadığı sorunları sosyal medyada paylaşarak gündem yarattı. Bir EE müşterisi X platformunda, 'Ne arama yapabiliyorum ne de gelen çağrıları alabiliyorum. Sadece bip sesi geliyor' ifadesini kullandı.

EE yetkilileri de sosyal medya üzerinden, problemin araştırıldığını ve konunun takip edildiğini belirtti. Kesintilerin yoğunlukla Londra, Birmingham, Manchester ve Glasgow gibi büyük şehirlerde görüldüğü kaydedildi.