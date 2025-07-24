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Otomotiv Yazarı ÖTV Oranlarının Değişmesiyle En Çok Satılacak Otomobil Markalarını Açıkladı

Otomotiv Yazarı ÖTV Oranlarının Değişmesiyle En Çok Satılacak Otomobil Markalarını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 15:52

Otomobilde ÖTV'ye zam 24 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. ÖTV düzenlemesi tepki çekerken otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Peynirci, ÖTV zammının ardından en çok satılacak otomobil markalarını paylaştı.

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Otomobilde ÖTV düzenlemesi tepki çekti.

Otomobilde ÖTV düzenlemesi tepki çekti.

Otomobilde ÖTV oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

Bu oranlar sosyal medyada tepki çekti.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından ÖTV oranlarıyla ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından ÖTV oranlarıyla ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.
twitter.com

Emre Özpeynirci, yeni ÖTV sistemiyle birlikte hafif ticari araçlara büyük bir yönelme yaşanacağını ifade etti. 'Yani artık herkes, otomobil gibi kullanılan combi hafif ticarilere yönelir' diyen Özpeynirci, şunları dedi:

'Zaten haziran ayında bu sinyaller gelmişti:

Hafif ticari satışları %33 arttı.

Ama dikkat! Haziranda hafif ticaride ithalatın payı da %82’yi aştı. Yani eskisi gibi yerli dönemi kalmadı.'

En çok satılacak otomobil markaları:

En çok satılacak otomobil markaları:

Özpeynirci, ÖTV oranlarının değişmesinin ardından en çok satılacak otomobil markalarını da paylaştı:

 otomobillerin ÖTV’sinde sil baştan değişiklik yapılırken, sadece hafif ticarilerin ÖTV’si sabit kaldı

(4x4 pick-up’lar hariç).

Artık tam anlamıyla:

Doblo, Courier, Rifter, Combo, Berlingo dönemi…

%15 sabit ÖTV

Otomobillerde %70 ila %220 arası

Elektriklilerde %25 ila %75 arası

Yani artık herkes, otomobil gibi kullanılan combi hafif ticarilere yönelir. 

 Özetle:

Yeni sistem, bazı araçları daha da pahalılaştırırken, ticari görünümlü 'vergisel kaçış' modellerine yeni bir dönem açtı.

Combi furyası başlıyor… 

Doblo’ya yer kalmazsa şaşırmayın!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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