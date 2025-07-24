Otomotiv Yazarı ÖTV Oranlarının Değişmesiyle En Çok Satılacak Otomobil Markalarını Açıkladı

Emre Özpeynirci, yeni ÖTV sistemiyle birlikte hafif ticari araçlara büyük bir yönelme yaşanacağını ifade etti. 'Yani artık herkes, otomobil gibi kullanılan combi hafif ticarilere yönelir' diyen Özpeynirci, şunları dedi:

'Zaten haziran ayında bu sinyaller gelmişti:

Hafif ticari satışları %33 arttı.

Ama dikkat! Haziranda hafif ticaride ithalatın payı da %82’yi aştı. Yani eskisi gibi yerli dönemi kalmadı.'