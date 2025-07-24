Otomotiv Yazarı ÖTV Oranlarının Değişmesiyle En Çok Satılacak Otomobil Markalarını Açıkladı
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Otomobilde ÖTV düzenlemesi tepki çekti.
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Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından ÖTV oranlarıyla ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.
En çok satılacak otomobil markaları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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