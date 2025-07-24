Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV Açıklaması: Otomobilde ÖTV Oranları Neden Değişti?
Otomobillerde ÖTV oranları değişti. Otomotiv sektöründe ÖTV oranları yeniden belirlendi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. İthal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Peki ÖTV düzenlemesi neden yapıldı? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
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Otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Bakanlık ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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