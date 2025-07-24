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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV Açıklaması: Otomobilde ÖTV Oranları Neden Değişti?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV Açıklaması: Otomobilde ÖTV Oranları Neden Değişti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 11:54

Otomobillerde ÖTV oranları değişti. Otomotiv sektöründe ÖTV oranları yeniden belirlendi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. İthal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Peki ÖTV düzenlemesi neden yapıldı? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranları değişti. ÖTV düzenlenmesine yönelik hükümler içeren 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV Zammı: ÖTV oranları ne kadar oldu?

Binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

Bakanlık ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığını açıkladı.

Bakanlık ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, X hesabından ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığına dair bir paylaşım gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

Bu çerçevede;

Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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