Yeni ÖTV Düzenlemesi Meclis'te Kabul Edildi: Araçlardaki Yeni ÖTV Oranları Ne Kadar?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te onaylandı ve kanunlaştı. Yasalaşan kanun teklifiyle birlikte otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80 ile 220 arasında değişebilecek.
Peki araçlarda ÖTV ne kadar oldu, hangi araçlar etkilendi?
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ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti.
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Yeni oranlar yüzde 80 ila 220 arasında.
ÖTV Zammı ile Fiyatı Değişen Arabalar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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