onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yeni ÖTV Düzenlemesi Meclis'te Kabul Edildi: Araçlardaki Yeni ÖTV Oranları Ne Kadar?

Yeni ÖTV Düzenlemesi Meclis'te Kabul Edildi: Araçlardaki Yeni ÖTV Oranları Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 12:33

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifi Meclis'te onaylandı ve kanunlaştı. Yasalaşan kanun teklifiyle birlikte otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80 ile 220 arasında değişebilecek.

Peki araçlarda ÖTV ne kadar oldu, hangi araçlar etkilendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti.

ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Yeni kanuna göre, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşikleri ve oranlarında değişiklikler yapılacak.

Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirleme konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeni oranlar yüzde 80 ila 220 arasında.

Yeni oranlar yüzde 80 ila 220 arasında.

ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidilen araçlarda, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.

Peki ÖTV oranları ne kadar?

  • İçten yanmalı motora sahip ve silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan araçlarda, Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 80'de sabitlenecek.

  • Hibrit araçlarda motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW’ın üzerinde olan modellerde ÖTV oranı yüzde 80 olacak.

  • Elektrik motoru 100 kW’ı aşan ve motor hacmi 2500 cm³’ün üzerindeki hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 150 olacak.

Sıfır araba fiyatları ne zaman artacak?

Meclis’ten geçen kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yeni araç fiyatları da yansıyacak.

ÖTV Zammı ile Fiyatı Değişen Arabalar

ÖTV Zammı ile Fiyatı Değişen Arabalar

Daha önceki oranı yüzde 4 olan Kamyonet cinsi (pick-up) araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için yeni ÖTV oranı yüzde 50 oldu. 

Buna göre fiyatı değişecek olan araçlar;

  • Ford Ranger: fiyatı 2 milyon 960 bin 300 TL’den 4 milyon 269 bin 663 TL’ye,

  • SsangYong Musso Grand:1 milyon 785 bin TL’den 2 milyon 574 bin 518 TL’ye,

  • Toyota Hilux: 2 milyon 114 bin TL’den 3 milyon 49 bin 38 TL’ye,

  • Volkswagen Amarok: 3 milyon 182 bin TL’den 4 milyon 589 bin 421 TL’ye çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın