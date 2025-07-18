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Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa Hakkında Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 11:38 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 11:52

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında ödeme altyapılarının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi iddiasıyla bir soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurumu ödeme kuruluşları Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu ödeme kuruluşları Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

'Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir.

Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir.

Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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