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Ayşe Barım Adli Tıp'a Sevk Edildi: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tahliye Talebi

Ayşe Barım Adli Tıp'a Sevk Edildi: Sağlık Sorunları Nedeniyle Tahliye Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 11:10 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 11:28

Cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım dün cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım dün cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ayşe Barım geçen hafta ilk görülen duruşmasında “162 gündür tutuklu yargılanıyorum, beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 tane ayrı hastalık teşhis edildi. Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum” demişti. 

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, ünlü menajerin dün Adli Tıp’a sevk edildiğini açıkladı. 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın talebi doğrultusunda mahkeme sağlık durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkini istemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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