Romantiklerin Efendisi Aras Aydın'ın Eşi Melis Birkan'a Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

2020 yılında başlayan aşklarını 2022’de nikah masasına taşıyan çift, göz önünde yaşamaktan uzak dursalar da romantiklikleriyle sosyal medyada her fırsatta konuşuluyorlar. Özellikle de Aras Aydın’ın eşine olan aşkını öyle bir anlatma şekli var ki, görenin kalbi yumuşuyor!

Kariyerinde şu sıralar zirveyi yaşayan Aras Aydın, Nicole Kidman, Christine Baranski ve Henry Golding gibi dev isimlerle birlikte rol aldığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak adını uluslararası arenaya taşıdı. Bu çıkış, Aydın’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ama gelin görün ki Aras Aydın’ın asıl yıldızlaştığı konu: Aşkını dile getirme şekli!