Romantiklerin Efendisi Aras Aydın'ın Eşi Melis Birkan'a Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Dünyaca ünlü “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan Aras Aydın, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı “İbrahim Selim’le Bu Gece” programında eşi Melis Birkan’a olan sevgisini dile getiriş tarzıyla sosyal medyada fırtına estiren Aydın, bu kez eşinin doğum günü için yaptığı romantik paylaşımla gündemde. Oyuncunun sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimi romantik bulurken kimi abartı buldu.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Ünlü oyuncular Melis Birkan ve Aras Aydın’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Aras Aydın’ın eşi Melis Birkan hakkında söyledikleri ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getirişi, takipçilerin de gönlünü fethediyor.
Aynı aşkla ve tutkuyla ilişkisini sürdüren Aras Aydın, bu kez Melis Birkan’ın 43. doğum günü için yaptığı romantik paylaşımla yine gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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