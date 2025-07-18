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Romantiklerin Efendisi Aras Aydın'ın Eşi Melis Birkan'a Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Romantiklerin Efendisi Aras Aydın'ın Eşi Melis Birkan'a Doğum Günü Sürprizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 09:17

Dünyaca ünlü “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan Aras Aydın, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı “İbrahim Selim’le Bu Gece” programında eşi Melis Birkan’a olan sevgisini dile getiriş tarzıyla sosyal medyada fırtına estiren Aydın, bu kez eşinin doğum günü için yaptığı romantik paylaşımla gündemde. Oyuncunun sözleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimi romantik bulurken kimi abartı buldu.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Ünlü oyuncular Melis Birkan ve Aras Aydın’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncular Melis Birkan ve Aras Aydın’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

2020 yılında başlayan aşklarını 2022’de nikah masasına taşıyan çift, göz önünde yaşamaktan uzak dursalar da romantiklikleriyle sosyal medyada her fırsatta konuşuluyorlar. Özellikle de Aras Aydın’ın eşine olan aşkını öyle bir anlatma şekli var ki, görenin kalbi yumuşuyor!

Kariyerinde şu sıralar zirveyi yaşayan Aras Aydın, Nicole Kidman, Christine Baranski ve Henry Golding gibi dev isimlerle birlikte rol aldığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak adını uluslararası arenaya taşıdı. Bu çıkış, Aydın’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ama gelin görün ki Aras Aydın’ın asıl yıldızlaştığı konu: Aşkını dile getirme şekli!

Aras Aydın’ın eşi Melis Birkan hakkında söyledikleri ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getirişi, takipçilerin de gönlünü fethediyor.

Aras Aydın’ın eşi Melis Birkan hakkında söyledikleri ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getirişi, takipçilerin de gönlünü fethediyor.

Geçtiğimiz haftalarda “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına katılan Aydın, Melis Birkan’a evlilik teklif ettiği dönemde yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla anlatmıştı. Maddi sıkıntı yaşadığı o dönemi şöyle dile getirmişti:

“Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis’e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım.”

Açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aynı aşkla ve tutkuyla ilişkisini sürdüren Aras Aydın, bu kez Melis Birkan’ın 43. doğum günü için yaptığı romantik paylaşımla yine gündem oldu.

Aynı aşkla ve tutkuyla ilişkisini sürdüren Aras Aydın, bu kez Melis Birkan’ın 43. doğum günü için yaptığı romantik paylaşımla yine gündem oldu.

Eşinin üç farklı fotoğrafını paylaşan oyuncu, altına şu aşk dolu cümleleri yazdı:

“Benim duru, sade guzeller guzeli biricik karicigim,

Senin olmadigin bir hayat dilimi dusunmek cok zor.

Iyi ki varsin, iyi ki birlikteyiz ve iyi ki benim piril piril, tertemiz kalpli, yetenekli, isikli karimsin.Dogum gunun kutlu olsun sevgilim. Her kosulda arkandayim ve seni cok seviyorum!”

Bu sözlerin ardından bir de şiir ekledi:

“Tutsak olmak pek havalı bu aşk işinde:

Gece perdesi -hafif- aralı,

Bugün de yarın da

Ellerinden konuşalım.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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