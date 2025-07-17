Tuğba Özay, YKS'ye Giremeyen Genç Kadın Üzerinden Gençlerin Giyim Tarzını Eleştirdi

Sınava dakikalar kala küpesini çıkaramadığı için sınav salonuna alınamayan bir genç kadının görüntüleri kısa sürede gündem olmuştu. Sadece yaşadığı talihsiz an değil, kıyafet tercihi de sosyal medyada tartışmalara konu olmuştu.

Genç kadın olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınava alınamamanın üzüntüsünden çok, toplumun kıyafeti üzerinden yaptığı yorumların kendisini daha fazla yıprattığını ifade etmişti. Açıklamasında, “1 senelik emeklerim heba oldu diye üzülmek yerine kıyafetimi eleştiren gerizekalı toplumla yaşamak üzdü beni” ifadelerini kullanmıştı.