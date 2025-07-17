Tuğba Özay, YKS'ye Giremeyen Genç Kadın Üzerinden Gençlerin Giyim Tarzını Eleştirdi
Antalya’da YKS’ye girerken küpesini çıkaramadığı için sınava alınmayan ve kıyafeti üzerinden sosyal medyada tartışmalara konu olan genç kadının yaşadığı olay günler sonra yeniden gündeme geldi. O dönem yaptığı açıklamada “Emeklerim değil, toplumun tepkisi üzdü” diyen genç kadına bu kez Tuğba Özay’dan dolaylı bir yorum geldi.
YouTube’da katıldığı programda gençlerin sokak stilini eleştiren Özay, “Her şeyin bir raconu var” diyerek dikkat çekti. Ünlü ismin sözleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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21 Haziran’da gerçekleştirilen 2025-YKS sınavında Antalya’da yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
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O olay bir süreliğine unutulmuşken, şimdi Tuğba Özay’ın açıklamalarıyla tekrar alevlendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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