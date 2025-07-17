Tatil Karesi Geldi: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran, Sevgilisi Fikret Orman'la Bodrum'da!
Kaynak: https://www.haberturk.com/guzide-dura...
Çalkantılı boşanma süreci devam ederken adı yasak aşk iddialarına karışan Güzide Duran, önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la anılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la el ele görüntülenerek aşk iddialarını doğrular nitelikte bir kareyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre o karelerin ardından bu kez Bodrum’dan yeni fotoğraflar geldi. Güzide Duran ve Fikret Orman, Bodrum’da tatil yaparken kameralara yakalandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir dönem “Best Model” tacını takıp podyumların fırtına gibi ismi olan Güzide Duran, uzun süredir magazin dünyasından uzak kalmıştı.
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Okan Buruk da iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve “Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan” demişti.
Bu görüntülerin ardından Adnan Aksoy’dan bomba bir yorum gelmişti:
Bu ağır açıklamaya karşılık Güzide Duran da sessiz kalmamıştı.
Ve işte o yeni başlangıcın adresi belli oldu: Bodrum!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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