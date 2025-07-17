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Tatil Karesi Geldi: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran, Sevgilisi Fikret Orman'la Bodrum'da!

Tatil Karesi Geldi: Adnan Aksoy'la Boşanma Sürecindeki Güzide Duran, Sevgilisi Fikret Orman'la Bodrum'da!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 10:56

Çalkantılı boşanma süreci devam ederken adı yasak aşk iddialarına karışan Güzide Duran, önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la anılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la el ele görüntülenerek aşk iddialarını doğrular nitelikte bir kareyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre o karelerin ardından bu kez Bodrum’dan yeni fotoğraflar geldi. Güzide Duran ve Fikret Orman, Bodrum’da tatil yaparken kameralara yakalandı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/guzide-dura...
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Bir dönem “Best Model” tacını takıp podyumların fırtına gibi ismi olan Güzide Duran, uzun süredir magazin dünyasından uzak kalmıştı.

Bir dönem “Best Model” tacını takıp podyumların fırtına gibi ismi olan Güzide Duran, uzun süredir magazin dünyasından uzak kalmıştı.

Ancak son dönemde adı hem boşanma davası hem de aşk dedikodularıyla yeniden gündemde. 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy’la evlenen Duran, şu sıralar 16 yıllık evliliğini bitirme aşamasında. Ne var ki boşanma süreci epey çalkantılı ilerliyor.

Adnan Aksoy’un, Güzide Duran’ın kendisini farklı kişilerle aldattığını iddia ederek açtığı davada adı geçen isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer alıyor. Hatta Aksoy, Buruk’un tanık olarak dinlenmesini bile istemişti. Güzide Duran ise çıkan haberlerle ilgili “Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz merhabalaşıyoruz. Her iki taraf da bununla ilgili açıklama yaptı. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta” açıklamasını yapmıştı.

Okan Buruk da iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve “Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan” demişti.

Okan Buruk da iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve “Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan” demişti.

Ancak dava dosyasına giren bilgilerde Duran’ın sadece Buruk’la değil, iş insanı Mehmet Karataş, menajer Tolga Tuğsavul ve mimar Bora Özdemir’le de ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Tüm bu iddiaların gölgesinde Güzide Duran’ın kalbini çalan asıl ismin ise Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy’de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikili, el ele kareleriyle aşkı adeta ilan etmişti.

Bu görüntülerin ardından Adnan Aksoy’dan bomba bir yorum gelmişti:

Bu görüntülerin ardından Adnan Aksoy’dan bomba bir yorum gelmişti:

“Ben Adnan Aksoy. Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir.Program program gezip “iyi anne ve iyi eş” vurgusu yaparken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelendiği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla başbaşa bırakıyorum.”

Bu ağır açıklamaya karşılık Güzide Duran da sessiz kalmamıştı.

Bu ağır açıklamaya karşılık Güzide Duran da sessiz kalmamıştı.

Uzun bir mesajla yaşadıklarını ve hissettiklerini şöyle paylaşmıştı:

“2007 senesinde büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 senesinde, şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim.

10 aydır eski eşimden ayrı evler ve hatta ayrı ülkelerde devam eden yaşantımda, bir yandan hayat mücadelesi veriyor bir yandan evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Çekişmeli boşanma davalarının, karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, hayatına devam etmek isteyen tarafa adeta pranga vuran mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan ve biran evvel bitmesini dilediğim bu süreçten çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önümde bakacağım günleri umutla bekliyorum.

Hayat devam ediyor, artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı da bulduğum için çok mutluyum.

Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım.”

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve işte o yeni başlangıcın adresi belli oldu: Bodrum!

Ve işte o yeni başlangıcın adresi belli oldu: Bodrum!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Güzide Duran ile sevgilisi Fikret Orman, Bodrum Yalıkavak Marina’da el ele tatilin tadını çıkarırken görüntülendi. İkili, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra Yunan adalarına doğru yelken açtı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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