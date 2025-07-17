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Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz Covid’e Yakalandı! Harbiye Konserleri Son Anda Ertelendi

Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz Covid’e Yakalandı! Harbiye Konserleri Son Anda Ertelendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 09:54

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da vereceği konserleri Covid nedeniyle erteledi. Ünlü şarkıcı, sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkamayacağını üzülerek duyurdu. Tüm biletleri tükenen konserler ileri bir tarihe alınacak. “Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.” diyerek sevenlerinden affını istedi.

İşte detaylar...

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Yaz konser sezonunun en merakla beklenen isimlerinden biri şüphesiz Mabel Matiz’di.

Yaz konser sezonunun en merakla beklenen isimlerinden biri şüphesiz Mabel Matiz’di.

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde 17-18 Temmuz tarihlerinde arka arkaya iki konser verecek olan sanatçı, tüm biletleri günler öncesinden tükenmiş bu özel geceler için hazırlıklarını tamamlamıştı.

Fakat olmadı…

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı, Covid’e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve bu nedenle iki konseri de ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim.

Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.

Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım.

En içten özür ve sevgilerimle,

Mabel.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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