Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz Covid’e Yakalandı! Harbiye Konserleri Son Anda Ertelendi
Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da vereceği konserleri Covid nedeniyle erteledi. Ünlü şarkıcı, sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkamayacağını üzülerek duyurdu. Tüm biletleri tükenen konserler ileri bir tarihe alınacak. “Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.” diyerek sevenlerinden affını istedi.
İşte detaylar...
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Yaz konser sezonunun en merakla beklenen isimlerinden biri şüphesiz Mabel Matiz’di.
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Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.
Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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