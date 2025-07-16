Melis Sezen'in Yılanlı Paylaşımından Simge'nin Çocuk Bikinisine 16 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Simge Sağın
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Melis Sezen
Sıla Türkoğlu
İrem Helvacıoğlu
Şevval Şahin
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Şeyma Subaşı
Berfu Yenenler
Enis Arıkan
Eda Ece
Yasemin Şefkatli
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Hande Erçel
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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