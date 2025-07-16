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Melis Sezen'in Yılanlı Paylaşımından Simge'nin Çocuk Bikinisine 16 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Melis Sezen'in Yılanlı Paylaşımından Simge'nin Çocuk Bikinisine 16 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Simge Sağın

Simge Sağın

Melis Sezen

Melis Sezen

Sıla Türkoğlu

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İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Şeyma Subaşı

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Eda Ece

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Hande Erçel

Hande Erçel

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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