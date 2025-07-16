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Resmen Şarkısını Manifestlemiş! Rapçi Uzi'nin Sevgilisiyle Yaptığı Paylaşım X'te Gündem Oldu!

Resmen Şarkısını Manifestlemiş! Rapçi Uzi'nin Sevgilisiyle Yaptığı Paylaşım X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 09:56

Rap dünyasının genç yıldızı Uzi, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor! Son dönemde sevgilisiyle paylaştığı samimi videolarla sosyal medyada adeta fırtına estiren Uzi, hayranlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekti. İkilinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

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Spotify listelerini alt üst eden şarkıları, YouTube’da milyonları geçen klipleri ve ezber bozan tavrıyla Uzi günümüzün en bilinen rapçilerinden biri.

Spotify listelerini alt üst eden şarkıları, YouTube’da milyonları geçen klipleri ve ezber bozan tavrıyla Uzi günümüzün en bilinen rapçilerinden biri.

Gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya, birkaç yıl önce adını duyurmaya başlamasının ardından ve şimdilerde bilinen isimlerden biri haline geldi. “Krvn” “Makina” , “Kan” gibi parçalarla listelere yerleşti. Uzi, tarzıyla kısa sürede milyonların dinlediği bir isme dönüştü.

Rap dünyasının bilinen ismi, sadece şarkılarıyla değil yaşadığı polemiklerle de gündeme geliyor.

Rap dünyasının bilinen ismi, sadece şarkılarıyla değil yaşadığı polemiklerle de gündeme geliyor.

Uzi ile pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal, bir etkinlikte sahneye çıkış sırası yüzünden karşı karşıya gelmişti. İddiaya göre Uzi, Mustafa Sandal’dan sonra sahneye çıkmayı kabul etmemiş ve 'Ben ondan sonra çıkmam' diyerek organizasyona rest çekmişti. Bu tavır, kulislerde soğuk rüzgarlar estirmişti. Mustafa Sandal ise olayı büyütmemiş, “En büyük güç halktır' sözleriyle cevap vermişti.

Uza ise üslubuyla tepkilerin hedefinde kalmıştı.

Genç rapçi Uzi, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sevgilisiyle birlikte yaptığı sosyal medyada paylaşımları çok konuşuluyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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