Resmen Şarkısını Manifestlemiş! Rapçi Uzi'nin Sevgilisiyle Yaptığı Paylaşım X'te Gündem Oldu!
Rap dünyasının genç yıldızı Uzi, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor! Son dönemde sevgilisiyle paylaştığı samimi videolarla sosyal medyada adeta fırtına estiren Uzi, hayranlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekti. İkilinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
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Spotify listelerini alt üst eden şarkıları, YouTube’da milyonları geçen klipleri ve ezber bozan tavrıyla Uzi günümüzün en bilinen rapçilerinden biri.
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Rap dünyasının bilinen ismi, sadece şarkılarıyla değil yaşadığı polemiklerle de gündeme geliyor.
Genç rapçi Uzi, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Özellikle sevgilisiyle birlikte yaptığı sosyal medyada paylaşımları çok konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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