Anne Olmak İsteyen Farah Zeynep Abdullah Babasının Sperm Bankası Tavsiyesini Paylaşınca Sosyal Medya Karıştı!
Oyunculuğuyla olduğu kadar dobra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye’ye verdiği son röportajda özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Hem başarılı oyunculuğuyla hem de cesur çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez özel hayatıyla sosyal medyayı karıştırdı. Cosmopolitan Türkiye’ye verdiği röportajda gelecekte çocuk sahibi olma hayalinden bahseden Farah, babasının kendisine verdiği “sperm bankası” önerisini paylaşınca magazin manşetleri sallandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farah Zeynep Abdullah, sadece oyunculuğuyla değil, cesur açıklamaları, özel hayatı ve projeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda sosyal medyada kendisine yapılan hakaretlere karşı sıra dışı bir yöntem izlediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.
20 yaşından beri anne olma hayali kurduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah babasının "sperm bankası" tavsiyesiyle gündeme yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın