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Anne Olmak İsteyen Farah Zeynep Abdullah Babasının Sperm Bankası Tavsiyesini Paylaşınca Sosyal Medya Karıştı!

Anne Olmak İsteyen Farah Zeynep Abdullah Babasının Sperm Bankası Tavsiyesini Paylaşınca Sosyal Medya Karıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 11:50

Oyunculuğuyla olduğu kadar dobra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye’ye verdiği son röportajda özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de cesur çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez özel hayatıyla sosyal medyayı karıştırdı. Cosmopolitan Türkiye’ye verdiği röportajda gelecekte çocuk sahibi olma hayalinden bahseden Farah, babasının kendisine verdiği “sperm bankası” önerisini paylaşınca magazin manşetleri sallandı!

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Farah Zeynep Abdullah, sadece oyunculuğuyla değil, cesur açıklamaları, özel hayatı ve projeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Farah Zeynep Abdullah, sadece oyunculuğuyla değil, cesur açıklamaları, özel hayatı ve projeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile hayatımıza giren, “Kelebeğin Rüyası” ile ödüllere boğulan güzel oyuncu, son yıllarda hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki net duruşlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

 Bir dönem Bergen rolüyle sinema tarihine geçen Farah, şimdi ise yeni projeleri ve gündem olan açıklamalarıyla yeniden magazin manşetlerinde.

Ünlü oyuncu, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda sosyal medyada kendisine yapılan hakaretlere karşı sıra dışı bir yöntem izlediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda sosyal medyada kendisine yapılan hakaretlere karşı sıra dışı bir yöntem izlediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan isim 'Eleştiriler, davalar... Ne kadar zorluyor?' sorusuna verdiği yanıtla adından bahsettirmişti.

'Hayatımın merkezine koymuyorum. Mesleğimin getirilerinin bazılarının bunlar olduğunun farkındayım. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir JPEG’ten ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum, benim hayatıma dahil olmuyor iyi-kötü o yazdıkları. Bazen, eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram’dan, kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum. E madem yazabiliyorsun, benim de canım isterse cevap verme hakkım oluyor ve arada bu hakkımı kullanmak kesinlikle çok eğlenceli oluyor. Üzerinde durulacak bir durum değil.' şeklinde konuşan isim bu sefer başka bir açıklamasıyla gündeme yerleşti.

20 yaşından beri anne olma hayali kurduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah babasının "sperm bankası" tavsiyesiyle gündeme yerleşti.

20 yaşından beri anne olma hayali kurduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah babasının "sperm bankası" tavsiyesiyle gündeme yerleşti.

Henüz 20 yaşındayken çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini söyleyen güzel oyuncu, bu konuda en radikal desteği ise babasından aldığını belirtti. 

'Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Sperm bankasından da yapabilirsin. Nasıl istersen öyle yap” diyen babasının bu önerisi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Abdullah, bir süredir gelecekteki çocukları için videolar çektiğini ve yalnız anne olma fikrine sıcak baktığını da itiraf etti. “Bir yanım hala tek başıma olmalıyım diyor, ama birkaç yıl daha baba arayabilirim” itirafıyla adından bahsettirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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