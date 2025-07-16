Anne Olmak İsteyen Farah Zeynep Abdullah Babasının Sperm Bankası Tavsiyesini Paylaşınca Sosyal Medya Karıştı!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile hayatımıza giren, “Kelebeğin Rüyası” ile ödüllere boğulan güzel oyuncu, son yıllarda hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki net duruşlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bir dönem Bergen rolüyle sinema tarihine geçen Farah, şimdi ise yeni projeleri ve gündem olan açıklamalarıyla yeniden magazin manşetlerinde.