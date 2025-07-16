Bir Dönem Popstar'ın En Büyük Polemiğiydi: Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Hakkında İlk Kez Konuştu!
Türkiye’nin unutulmaz Popstar çatışması, yıllar sonra tatlıya bağlandı! Deniz Seki ile Bayhan arasında 2000’lerin başında yaşanan sert polemik, dönemin en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri olmuştu.
Bayhan’ın geçmişi nedeniyle eleştirilmesi, Deniz Seki’nin kullandığı ifadeler derken yıllar içinde yaşanan gelişmeler magazin dünyasında merak konusu oldu. Deniz Seki'den yıllar sonra gelen açıklama ve barış itirafıyla iki isim arasındaki kırgınlıklar geride kaldı.
Hatta Deniz Seki, Bayhan ile birlikte bir düet yapma ihtimalini bile yeşil ışık yaktı. Peki, Bayhan ve Deniz Seki arasında neler yaşanmıştı? İşte pop müzik tarihine geçen olayın detayları ve son yaşananlar…
2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışmasına katılan Bayhan, Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada şarkı söylerken kattığı yorumla gündeme oturmuştu.
2003 yılında yayınlanan ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Popstar Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Deniz Seki, yarışmacı Bayhan Gürhan ile yaşadığı sert polemikle uzun yıllar hafızalara kazındı.
Bayhan’ın geçmişini gerekçe göstererek onu sert sözlerle hedef alan Deniz Seki, yarışmadan ayrılmış ama bu kez kendi hayatında karanlık bir sayfa açılmıştı.
Gazeteci Özlem Gürses'in Youtube'daki "Bana Baştan Anlat" programına konuk olan Deniz Seki yıllar sonra Bayhan'la yaşadığı polemik hakkında konuştu.
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