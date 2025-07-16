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Bir Dönem Popstar'ın En Büyük Polemiğiydi: Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Hakkında İlk Kez Konuştu!

Bir Dönem Popstar'ın En Büyük Polemiğiydi: Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Hakkında İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 10:46

Türkiye’nin unutulmaz Popstar çatışması, yıllar sonra tatlıya bağlandı! Deniz Seki ile Bayhan arasında 2000’lerin başında yaşanan sert polemik, dönemin en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri olmuştu. 

Bayhan’ın geçmişi nedeniyle eleştirilmesi, Deniz Seki’nin kullandığı ifadeler derken yıllar içinde yaşanan gelişmeler magazin dünyasında merak konusu oldu. Deniz Seki'den yıllar sonra gelen açıklama ve barış itirafıyla iki isim arasındaki kırgınlıklar geride kaldı. 

Hatta Deniz Seki, Bayhan ile birlikte bir düet yapma ihtimalini bile yeşil ışık yaktı. Peki, Bayhan ve Deniz Seki arasında neler yaşanmıştı? İşte pop müzik tarihine geçen olayın detayları ve son yaşananlar…

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2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışmasına katılan Bayhan, Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada şarkı söylerken kattığı yorumla gündeme oturmuştu.

2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışmasına katılan Bayhan, Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada şarkı söylerken kattığı yorumla gündeme oturmuştu.

Gassal dizisi için yorumladığı 'Efendim İşitmedim' 'Müjgan' gibi şarkılarla şimdilerde listelerin başında olan Bayhan geçmişte katıldığı yarışmada yaşadıkları ile çok konuşulmuştu.

Bayhan, yarışmaya sesi ve karizmasıyla damga vursa da, geçmişte işlemiş olduğu cinayet nedeniyle cezaevinde yatmış olması medyada büyük yankı uyandırdı. Bu bilgi ortaya çıktıktan sonra Deniz Seki, canlı yayında Bayhan’ın geçmişini gerekçe göstererek onu sert sözlerle hedef almıştı.

2003 yılında yayınlanan ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Popstar Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Deniz Seki, yarışmacı Bayhan Gürhan ile yaşadığı sert polemikle uzun yıllar hafızalara kazındı.

2003 yılında yayınlanan ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Popstar Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Deniz Seki, yarışmacı Bayhan Gürhan ile yaşadığı sert polemikle uzun yıllar hafızalara kazındı.

Bir dönemin en çok konuşulan Popstar polemiği yıllar sonra yeniden akıllara geldi: Jüri koltuğundayken Bayhan’ın cinayet geçmişine sert tepki gösteren Deniz Seki, “Bir popstar cinayet işlemez, hapse giren adamdan sanatçı olmaz” diyerek adeta Bayhan’ı “aforoz” etmişti.

Deniz Seki o yayında şu sözleri sarf etmişti:

Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. 'Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.'

Tepkilerin büyümesiyle birlikte Deniz Seki, Popstar’daki jüri görevini bıraktı. İzleyicilerin çoğu, Bayhan’ın geçmişiyle yargılanmasına karşı çıkarken, Deniz Seki’nin bu tutumu yıllarca hafızalardan silinmedi.

Bayhan’ın geçmişini gerekçe göstererek onu sert sözlerle hedef alan Deniz Seki, yarışmadan ayrılmış ama bu kez kendi hayatında karanlık bir sayfa açılmıştı.

Bayhan’ın geçmişini gerekçe göstererek onu sert sözlerle hedef alan Deniz Seki, yarışmadan ayrılmış ama bu kez kendi hayatında karanlık bir sayfa açılmıştı.

2009’da İstanbul jandarmasının yürüttüğü bir soruşturmada adı geçen Seki, yasaklı madde temin etmek suçundan önce 218 gün cezaevinde kalmış, daha sonra 2015’te sonuçlanan davada 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilmişti. Esenyurt’ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Seki, tam 2.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tüm bu süreçte geçmişin hesabı da sahnelere yansımıştı: Bayhan, bir konserinde “Deniz Seki’ye adalet” yazılı pankart astırarak adından bahsettirmişti.

Gazeteci Özlem Gürses'in Youtube'daki "Bana Baştan Anlat" programına konuk olan Deniz Seki yıllar sonra Bayhan'la yaşadığı polemik hakkında konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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